„Lux Express“ metų pajamos sumenko dešimtadaliu, pelnas – dviem trečdaliais

Pardavimų pajamos mažėjo 11 proc. iki 38,2 mln. eurų.
Vis dėlto, bendrovė savo pranešime teigia praėjusius metus laikanti sėkmingais tiek vietiniuose, tiek ir tarptautiniuose maršrutuose šalyse – „Lux Express“ prekės ženklo maršrutais iš viso pervežta 3,17 mln. keleivių, tai tik 1 proc. mažiau nei rekordiniais 2019-aisiais.
Didžiausią keleivių srauto bendrovės maršrutais dalį (tris ketvirtadalius visų) sudarė pasinaudojusieji vietiniais Estijos vietiniais tolimojo susisiekimo maršrutais.
Maršrutuose tarp Baltijos valstybių ir Lenkijos „Lux Express“ keleivių padaugėjo 4 procentais.
Bendrovė pertvarkė savo Baltijos šalių maršrutų tinklą, sujungdama išvykimus tarp Baltijos šalių sostinių į ilgesnes tiesiogines linijas iš Talino į Varšuvą ir iš Talino į Vilnių. Šis pokytis pritraukė daugiau keleivių ilgesniais atstumais, o bendras keleivio kilometrų rodiklis Baltijos šalių ir Lenkijos maršrutuose pakilo 9 procentais.
Per 350 darbuotoja turinčios „Lux Express“ patronuojanti įmonė yra Estijos verslininko Hugo Osulos „Mootor Grupp“. Grupė turi antrines įmones Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Suomijoje ir Lenkijoje.
