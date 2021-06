LRT vadovų algos: lygiuojasi su Nausėda, lenkia Šimonytę ir Čmilytę

Minėtiems devyniems visuomeninio transliuotojo vadovams 2020 m. bendrai buvo išmokėta 674 052,62 euro suma neatskaičius mokesčių. Pernai vidutinė vieno vadovo metinė alga neatskaičius mokesčių buvo beveik 75 tūkst. eurų. Per mėnesį tai būtų 6241 euras.

Kaip ir ankstesniais metais, 2020 m. LRT daugiausiai uždirbo Interneto departamento vadovas Ričardas Baltaduonis. Sudėjus bazinį atlyginimą ir kitas išmokas, jo bendros pajamos sudarė 114,2 tūkst. eurų per metus arba 9,5 tūkst. eurų per mėnesį.

Primename, kad pagal įstatymą Lietuvos prezidento pareiginė alga šiuo metu yra 9,7 tūkst. eurų, o Seimo pirmininkės ir premjerės – po 4,5 tūkst. eurų per mėnesį. Šia prasme Vyriausybės ir Seimo vadovėms toloka iki visuomeninio transliuotojo vadovų algų.

Direktorė uždirba daugiau nei premjerė ar Seimo pirmininkė

Pavyzdžiui, 96,2 tūkst. eurų pajamų praėjusiais metais uždirbo LRT Administravimo veiklos vystymo departamento vadovas Tomas Rytel. Per mėnesį jo alga su priedais sudarė daugiau kaip 8 tūkst. eurų.

Televizijos programų departamento vadovui Andriui Korenkai iš viso buvo išmokėta 90,8 tūkst. eurų – 7,5 tūkst. eurų per vieną mėnesį.

TV naujienų tarnybos vadovė Inga Larionovaitė praėjusiais metais su premijomis ir išmokomis bendrai uždirbo daugiau kaip 71 tūkst. eurų, kas būtų 5,9 tūkst. eurų per vieną mėnesį.

LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė pernai tenkinosi 66,2 tūkst. eurų pajamomis – tai būtų apie 5,5 tūkst. eurų per mėnesį.

Jos pavaduotojas Gytis Oganauskas per 2020 m. uždirbo daugiau nei 59 tūkst. eurų – 4,9 tūkst. eurų per mėnesį.

LRT Radijo departamento vadovas Giedrius Masalskis pernai iš viso uždirbo 61,7 tūkst. eurų – maždaug 5,1 tūkst. eurų per mėnesį.

Finansų ir planavimo skyriaus vadovė Asta Savickienė praėjusiais metais gavo per 59,5 tūkst. eurų algos ir priedų prie jos – apie 4,9 tūkst. eurų per mėnesį.

Komunikacijos ir rinkodaros departamento vadovė Rūta Putnikienė pernai uždirbo 54,6 tūkst. eurų, kas būtų apie 4,5 tūkst. eurų per mėnesį.

„Sodros“ duomenimis, praėjusiais metais visų LRT darbuotojų vidutinis darbo užmokestis siekė 2048 eurus neatskaičius mokesčių.

Direktorė ir pavaduotojas uždirba trečdaliu daugiau

Kaip jau rašė tv3.lt, praėjusių metų pabaigoje LRT taryba patvirtino naują generalinės direktorės M. Garbačiauskaitės-Budrienės ir jos pavaduotojo G. Oganausko darbo užmokestį.

Tarybos sprendimu, per visus 2021 m. direktorė gaus 83,4 tūkst. eurų pareiginės algos – tai yra 29 proc., arba 18,8 tūkst. daugiau nei gauna dabar, be to, kasmet ji bus indeksuojama atsižvelgiant į vidutinio darbo užmokesčio pokyčius.

Direktorės pavaduotojo metinė alga nuo šių metų pradžios yra per 75 tūkst. eurų – 33 proc., arba 19 tūkst. eurų didesnė nei buvusi.

LRT tarybos pirmininkas Liudvikas Gadeikis prieš kurį laiką komentavo, kad buvęs generalinės direktorės ir jos pavaduotojo atlyginimai anksčiau nesiekė rinkos medianos.

„Žemesnės grandies darbuotojų atlyginimai didele dalimi siekia ar net viršija rinkos medianą. Bendrai LRT darbuotojų vidutinis pareiginis darbo užmokestis nuo 2018 m. sausio 1 d. padidėjo beveik 40 proc., kai generalinio direktoriaus atlyginimas paskutinį kartą peržiūrėtas 2017 m.

Nuo 2018 m. vidutinis darbo užmokestis šalyje padidėjo daugiau kaip 26 proc. – į tai ir orientuotasi peržiūrint vadovų atlyginimus“, – aiškino L. Gadeikis.

Atlyginimus peržiūri kasmet

Tuo metu LRT Administravimo ir veiklos vystymo departamento vadovas Tomas Rytel komentare informavo, kad įstaigos atlygio politika numato galimą kasmetinę atlygio peržiūrą, įvertinus visų LRT darbuotojų pareigybių atitikimą Lietuvos rinkos medianoms.

Atlyginimai esą peržiūrimi remiantis tarptautine pareigybių vertinimo metodika, parengta „Korn Ferry“, ir Lietuvos atlyginimų rinkos tyrimais.

„Pagal atlygio politiką siekiama, kad LRT darbuotojai uždirbtų ne mažiau negu 80 proc. rinkos medianos. 2018 m. buvo gana didelis neatitikimas tarp rinkos ir LRT darbuotojų atlyginimo, tačiau per tą laiką situacija gerokai pataisyta: LRT darbuotojų vidutinis pareiginis darbo užmokestis nuo 2018 m. sausio 1 d. padidėjo beveik 40 proc.“ – aiškino T. Rytel.

Jis taip pat kartojo, kad vadovų atlyginimai nesiekia rinkos medianos. O pagal įstaigos atlygio politiką aukščiausio generalinei direktorei, jos pavaduotojui, departamento vadovams negali būti taikoma kintamo atlygio sistema (pagal ją dirba apie 30 proc. darbuotojų), negali būti skiriami ketvirtiniai priedai, į kuriuos gali pretenduoti kiti darbuotojai.

Pastarasis LRT darbuotojų atlygio peržiūrėjimas esą vyko šių metų spalį, atlyginimai pakoreguoti daugiau nei 200 darbuotojų iki 25 proc. Atlyginimai didėjo ir 2 departamento vadovams – nuo 10 iki 15 proc.