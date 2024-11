„LP Express“ siuntų skaičius šiemet augo penktadaliu

REKLAMA

Pasak bendrovės, išaugusį siuntų kiekį lėmė didėjusios e. prekybos apimtys, nauji klientai bei praplėsta esamų paštomatų talpa.

„Nepaisant daugiau nei penktadaliu išaugusio siuntų kiekio, 98 proc. siuntų gavėjams pristatėme jau kitą darbo dieną. Atsižvelgdami į verslo klientų poreikius, investavome į infrastruktūros plėtrą, trečdalyje esamų paštomatų įrengdami papildomas dėžutes. Be to, šįmet smulkiam ir vidutiniam verslui per „LP Express“ paštomatus siųsti tapo dar patogiau pristačius multiparcel paslauga, kuri leidžia siųsti kelias siuntas sudedant į vieną paštomato dėžutę“, – pranešime cituojamas Lietuvos pašto Operacijų padalinio vadovas Laurynas Kazlauskas.

Iš viso šiuo metu Lietuvoje yra 437 „LP Express“ paštomatai, o bendras dėžučių kiekis siekia 63 tūkst.