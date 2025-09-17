Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“: nuo rugsėjo pabaigos elektros prekyba vyks 15 minučių intervalais

2025-09-17 11:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 11:05

Nuo rugsėjo 30 d. elektros prekyba didmeninėje rinkoje vyks nebe valandos, o 15 minučių intervalais, pranešė elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“. Anot bendrovės, toks pokytis turėtų padidinti rinkos lankstumą, palengvinti atsinaujinančių išteklių integraciją ir užtikrinti tikslesnį sistemos balansavimą.

Elektros tiekimas. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Nuo rugsėjo 30 d. elektros prekyba didmeninėje rinkoje vyks nebe valandos, o 15 minučių intervalais, pranešė elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“. Anot bendrovės, toks pokytis turėtų padidinti rinkos lankstumą, palengvinti atsinaujinančių išteklių integraciją ir užtikrinti tikslesnį sistemos balansavimą.

REKLAMA
0

„Elektros sistemai tai reiškia didesnes galimybes planuoti ir efektyviau suderinti pasiūlą ir paklausą. Pereinant nuo 60 min. prie 15 min. intervalų, elektros rinka tampa lankstesnė ir geriau atspindi realius sistemos poreikius“, – pranešime teigia „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis priduria, kad trumpesni prekybos periodai leis tiksliau prognozuoti atsinaujinančių išteklių gamybą, sumažinti disbalanso sąnaudas ir užtikrinti tikslesnį jų paskirstymą tarp rinkos dalyvių.

REKLAMA
REKLAMA

„Be to, šis pokytis suderina dienos eigos ir balansavimo rinkų veikimą, stiprina Baltijos šalių integraciją į bendrą Europos elektros rinką ir prisideda prie efektyvesnės viso regiono energetikos sistemos plėtros“, – nurodo D. Šikšnys.

REKLAMA

Kaip praneša bendrovė, rugsėjo 30 d. įvyks pirmieji kitos paros prekybos aukcionai su 15 min. intervalais, pagal kuriuos bus sudaromi planai elektros tiekimui spalio 1 d. 

Pokytis bus įgyvendinamas 27 Europos šalyse, kurių elektros perdavimų sistemų ir elektros biržų operatorės dalyvauja kitos paros susiejimo mechanizme, vienu metu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų