TV3 naujienos > Verslas > Pensijų naujienos

LIPFA: kaupiančiųjų antroje pensijų pakopoje turtas perkopė 10 mlrd. eurų

2025-10-07 16:16 / šaltinis: ELTA
Antrosios pakopos pensijų fonduose gyventojų sukauptas turtas perkopė 10 mlrd. eurų sumą, skelbia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija (LIPFA). 

Pensija, pensininkai. BNS Foto

0

Anot jos, pirmąjį metų ketvirtį antros pakopos pensijų fondų uždirbta investicinė grąža augo 3,2 proc., o sukauptas turtas nuo metų pradžios padidėjo 306 mln. eurų.

„Pirmaisiais šių metų mėnesiais JAV paskelbtų politinių ir ekonominių sprendimų pasekmes jautė finansų rinkos visame pasaulyje, Lietuvos pensijų fondai – taip pat. Nepaisant trumpalaikių rinkų svyravimų, gyventojų sukauptas turtas nuosekliai auga“, – pranešime cituojamas LIPFA vadovas Tadas Gudaitis.

Šių metų trečiąjį ketvirtį antros pakopos pensijų fondai, valdomi gyvenimo ciklo principu, uždirbo vidutinę 4,72 proc. grąžą kaupiantiesiems. Nuo veiklos pradžios 2019 m. šių fondų bendra grąža siekia apie 83,5 proc.

Teigiama, kad šiemet iš visų antrosios pakopos pensijų fondų daugiausiai (3,23 proc.) paaugo 65–71 m. amžiaus kaupiančiųjų turtas.

Skaičiuojant nuo gyvenimo ciklo fondų veiklos pradžios 2019-aisiais, didžiausia investicinė grąža – 44–50 m. amžiaus kaupiantiesiems.

Jų pensijų fonduose kaupiamas turtas per pastaruosius 6 metus jau beveik padvigubėjo – išaugo 98,5 proc.

Virš 90 proc. siekiantį kapitalo augimą nuo 2019 m. taip pat fiksuoja ir visų vėliau nei 1981 m. gimusių Lietuvos piliečių amžiaus grupių fondai.

Teigiama, kad vyresnių nei 50 m. amžiaus kaupiančiųjų fondai po truputį mažina investavimo riziką, tad ir jų bendra investicinė grąža yra šiek tiek mažesnė. Pavyzdžiui, 51–57 m. amžiaus kaupiančiųjų fondų grąžos vidurkis nuo 2019-ųjų yra 83 proc., o 58–64 amžiaus grupės – šiek tiek daugiau nei 47 proc.

LIPFA teigimu, po metų pradžioje vyravusių rinkų svyravimų trečiosios pakopos pensijų fondai taip pat grįžo į augimo kelią – nuo metų pradžios jų bendra grąža pasiekė 2,65 proc., o per pastaruosius tris mėnesius fondų vertė vidutiniškai padidėjo beveik 5 proc.

LIPFA duomenimis, bendra trečiosios pakopos pensijų fonduose gyventojų sukaupto turto vertė rugsėjo pabaigoje viršijo 482 mln. eurų.

indeliai.lt

