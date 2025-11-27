 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Linava“: naujas susitarimas leis susigrąžinti puspriekabes iš Baltarusijos

2025-11-27 13:15 / šaltinis: BNS
2025-11-27 13:15

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ ir Muitinė susitarė, kad Baltarusijai leidus grįžti sulaikytiems Lietuvos vilkikams jų įvažiavimo į šalį tvarka laikinai būtų supaprastinta. 

Linava (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava" ir Muitinė susitarė, kad Baltarusijai leidus grįžti sulaikytiems Lietuvos vilkikams jų įvažiavimo į šalį tvarka laikinai būtų supaprastinta. 

3

Muitinė leis vilkikams išvykti iš Lietuvos be puspriekabių, kad jie galėtų grįžti iš Baltarusijos su ten likusiomis puspriekabėmis, pranešė „Linava“.

„Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas BNS teigė, kad šis sprendimas pagreitins procedūras, kai Minskas leis grįžti Lietuvos vilkikams. 

„Šis sprendimas atveria realų kelią įmonėms susigrąžinti savo turtą ir sumažinti augančius nuostolius“, – teigiama pranešime.

Vis dėlto, pasak „Linavos“, vilkikų grąžinimo klausimas kol kas lieka neišspręstas. 

„Mums svarbiausia buvo užtikrinti, kad vežėjai neprarastų savo puspriekabių, kurios yra jų turtas ir darbo priemonė, ir galėtų jas susigrąžinti, kai tik bus sutarta dėl visos technikos paleidimo. Kartu su Muitinės departamentu radome būdą, kaip sudaryti galimybę jas parsigabenti, ir tai yra svarbus žingsnis situacijai stabilizuoti“, – pranešime teigė E. MIkėnas.

