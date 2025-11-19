Dėl Baltarusijoje strigusių vežėjų gresia ieškiniai Lietuva? Pasakė, koks scenarijus gali laukti

„Minčių iš įmonių yra įvairiausių – vieni pyksta dėl to, nes nebuvo informuoti ir mano, kad situacija kilo dėl Vyriausybės klaidos. Kiti tuo metu kalba, kad viskas priklausys nuo to, kaip bus suorganizuotas sugrįžimas. Jei muitinė bei pasienis dirbs operatyviai ir jie galės greitai susitvarkyti ir grįžti – kompensacijų toms įmonėms jokių nereikės, nes jie atsities“, – Eltai sakė E. Mikėnas.
„Tuo metu įmonės, kurios patyrė nuostolius ir yra nepatenkintos Vyriausybės darbu, jei jos pareikš kažkokius ieškinius – juos pareikš Lietuvai“, – teigia „Linava“ prezidentas.
Premjerės patarėjas tuo metu anksčiau yra užsiminęs, jog nuostolius patyrusios įmonės turėtų kaupti informaciją apie praradimus, o įvertinus teisines galimybes – pinigus būtų galima išieškoti iš Baltarusijos ar jos valdomo turto.
Tiesa, E. Mikėno teigia, jog nėra šansų, kad tokie planai bus įgyvendinti.
„Su Vyriausybe nebuvo kalbos (apie teisines priemones prieš Baltarusiją – ELTA). Aš tik mačiau žiniasklaidoje buvo paminėta, kad nuostoliai bus išieškomi iš Baltarusijos turto Lietuvoje. Mano nuomone, išieškoti iš Baltarusijos pinigus vežėjams nėra jokių šansų – tai yra mistika. Tai buvo aišku iškart, kai buvo uždaryta siena, kad iš Baltarusijos nuostolių išieškoti nepavyks. Koks Vyriausybės planas – negaliu pasakyti“, – sako jis.
Premjerės patarėjas: apie konkrečius teisinius kelius kalbėti dar anksti
I. Ruginienės patarėjas komunikacijai Ignas Dobrovolskas tuo metu tikina, kad pozicija nesikeičia – vežėjų bendrovės turėtų kaupti informaciją apie patirtus praradimus, tačiau, kaip priduria jis, apie konkrečias teisines priemones kalbėti dar nėra laikas.
„Lietuva ne kartą ragino savo vežėjus fiksuoti patirtus nuostolius, kad vėliau būtų galima siekti jų išieškojimo iš Baltarusijos – ši pozicija nesikeičia. Apie konkrečius teisinius kelius kalbėti dar anksti, tačiau šia kryptimi bus dirbama, įvertinant visas galimas priemones“, – Eltai teigia I. Dobrovolskas.
Trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė anksčiau nei planuota atidaryti du spalio pabaigoje uždarytus pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Kaip skelbta anksčiau, tokį žingsnį Vyriausybei apsvarstyti rekomendavo antradienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).
Tiesa, tuomet ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pažymėjo, jog jei situacija dėl iš Baltarusijos atskriejančių kontrabandinių balionų vėl pablogėtų, Vyriausybė pasilieka teisę atnaujinti sienos uždarymą.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą buvo visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla buvo apribota su tam tikromis išimtimis.