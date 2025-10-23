Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos pramonė šiemet augo 3,4 proc.

2025-10-23 10:27 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 10:27

Lietuvos pramonė šių metų sausio–rugsėjo mėnesiais augo 3,4 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Pinigai (nuotr. stop kadras)

Tuo metu per mėnesį – rugsėjį, lyginant su rugpjūčiu – pramonės produkcijos vertė palyginamosiomis kainomis sumažėjo 1,5 proc. iki  2,9 mlrd. eurų, rodo išankstiniai duomenys.

Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo rafinuotų naftos produktų gamybos produkcija – 10,4 proc., elektros įrangos gamybos – 9,7 proc., mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo produkcija – 8,4 proc. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Padidėjo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija – 33,9 proc., variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos – 17,5 proc., kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos produkcija – 9,5 proc.

Per metus, lyginant šį ir praėjusių metų rugsėjį, pramonės produkcija, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 2,3 proc. palyginamosiomis kainomis.

indeliai.lt

