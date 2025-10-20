Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Eitvydas Bajarūnas atstovaus Lietuvos pramonininkų konfederacijai Briuselyje

2025-10-20 14:47 / šaltinis: BNS
2025-10-20 14:47

Prie Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) komandos prisijungė buvęs ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Eitvydas Bajarūnas – jis atstovaus organizacijai  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. 

Eitvydas Bajarūnas (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Eitvydas Bajarūnas (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio) 

0

LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, jog E. Bajarūnas yra aukščiausio lygio profesionalas, puikiai išmanantis Europos Sąjungos institucijų veikimą ir tarptautinius procesus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jo patirtis neabejotinai sustiprins Lietuvos pramonės atstovavimą Europos lygiu, ypač dabar, kai ES formuoja naują pramonės politikos, žaliųjų technologijų, prekybos ir konkurencingumo kryptį, mūsų balsas turi būti dar geriau girdimas Briuselyje“, – pranešime sakė V. Janulevičius. 

E. Bajarūnas, be JK, dirbo ambasadoriumi Rusijoje ir Švedijoje, Užsienio reikalų ministerijoje yra ėjęs Politikos direktoriaus ir kitas pareigas, jis taip pat yra dirbęs Krašto apsaugos ministerijoje. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas yra patariamoji ES institucija, jungianti darbdavių, darbuotojų ir įvairių interesų grupių atstovus. Komitetas teikia nuomonę Europos Komisijai, Tarybai ir Parlamentui dėl pagrindinių ekonominės, socialinės ir užimtumo politikos klausimų.

