Atnaujinti UPP tarifai vidutiniškai didės iki 10 proc. Būtinybę keisti tarifus lėmė augantys paslaugų teikimo kaštai: didėjantis darbo užmokestis, brangstantis kuras ir tarptautiniai atsiskaitymai su užsienio paštais. Dėl šių priežasčių dabartiniai UPP tarifai nepadengia paslaugų teikimo sąnaudų.
Nuo ateinančių metų Lietuvoje neregistruotos mažosios siuntos, sveriančios nuo 51 iki 500 g, siuntimas kainuos 2,30 Eur (šiuo metu – 1,95 Eur). Registruotos mažosios siuntos iki 50 g siuntimas brangs nuo 3,60 iki 4,30 Eur. Atvirlaiškio arba paprasto laiško iki 50 g siuntimo kaina Lietuvoje išliks tokia pati – 1,65 euro.
Siunčiant siuntas į užsienį, tarifai kis priklausomai nuo šalies ir pasirinktos pašto paslaugos. Pavyzdžiui, paprasto laiško iki 50 g. siuntimas vienomis populiariausių krypčių – į JAV, Vokietiją, Lenkiją ar Jungtinę Karalystę – brangs 0,15 euro, nuo 2,40 iki 2,55 Eur.
Su visais nuo 2027 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiais UPP tarifais galima susipažinti čia.
Lietuvos paštas yra didžiausias pašto ir siuntų paslaugų teikėjas šalyje. Klientus aptarnaujame pasitelkdami 158 pašto skyrius, 465 mobiliuosius laiškininkus ir beveik 1500 paštomatų Baltijos šalyse. Bendrovės vizija – būti pirmu siuntų pristatymo paslaugų pasirinkimu kiekvienam gyventojui ir verslui Lietuvoje bei Baltijos šalyse.