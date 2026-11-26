Laikotarpis tarp Kalėdų ir Naujųjų metų yra vienas brangiausių per visą žiemos kelionių sezoną. Didesnį atostogų biudžetą reikėtų numatyti tiems, kurie užsienyje planuoja sutikti Naujuosius metus.
„Savaitės poilsinei kelionei į Egiptą keturių asmenų šeimai per Kalėdas reikėtų skirti apie 3–5 tūkst. eurų, o per Naujuosius metus – 4–6 tūkst. eurų ar daugiau. Galutinė kelionės kaina priklauso nuo vaikų amžiaus, pasirinkto viešbučio, kambario tipo ir maitinimo“, – sako kelionių agentūros „Kelionių akademija“ ekspertė Brigita Kučinskaitė.
Šventinių atostogų kainai įtakos turi ir viešbučių organizuojamos šventinės vakarienės. Dalis Egipto viešbučių rengia privalomas Kalėdų ar Naujųjų metų vakarienes, kurių kaina įtraukiama į bendrą kelionės kainą.
Kur lietuviai renkasi sutikti šventes?
Viena pagrindinių šventinių kelionių krypčių išlieka Egiptas – Hurgados ir Šarm al Šeicho kurortai. Šią šalį lietuviai renkasi dėl šilto klimato ir gero kainos bei kokybės santykio. Tarp šeimų su vaikais Kalėdų laikotarpiu populiari ir Laplandija, kur keliaujama aplankyti Kalėdų Senelio.
„Didesnį atostogų biudžetą turintys keliautojai domisi egzotinėmis naujametinėmis kelionėmis. Turintiems mažesnį biudžetą verta pasižvalgyti po trumpesnes pažintines keliones Europoje – Naujuosius metus užsienyje galima sutikti ir išvykus vos kelioms dienoms“, – pasakoja B. Kučinskaitė.
Šventines atostogas planuoja iš anksto
Pasak kelionių ekspertės, Kalėdos ir Naujieji metai kelionių rinkoje sudaro atskirą laikotarpį, kuriam organizuojamos specialios poilsinių, pažintinių ir egzotinių kelionių programos. Jų pardavimai rodo, kad dalis lietuvių šventinių atostogų nepalieka paskutinei minutei.
„Į kai kurias šventines keliones vietų jau nebeturime. Tai rodo, kad keliautojai, norintys Kalėdas ar Naujuosius metus sutikti užsienyje, atostogas planuoja ir įsigyja iš anksto. Laukiant paskutinės minutės pasiūlymų, galimybės pasirinkti norimą kryptį, išvykimo datą ar viešbutį bus labiau ribotos“, – teigia B. Kučinskaitė.