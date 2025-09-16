Lietuvos įmonei uždrausta tiekti 374 kg vištienos: patalpose aptiko šokiruojantį vaizdą

Kaip pranešė tarnyba, inspektoriams atlikus planinį patikrinimą, mėsos pusgaminių ir gaminių gamybos patalpos ir jose esanti įranga buvo nešvarios ir netvarkingos, o marinuoti vištienos pusgaminiai laikyti patalpoje, kurioje temperatūra siekė +19 laipsnių.
Gamybinėse, šaldymo ir rūkyklos patalpose taip pat rasta daug pašalinių daiktų, tokių kaip automobilio salono sėdynė, įvairūs įrankiai, nenaudojamos ir panaudotos kartoninės dėžės, dujų balionai.
Be nurodytų pažeidimų, anot VMVT, patalpose nebuvo užtikrinama tinkama ventiliacija ir paviršių dezinfekcija, ant durų rasta pelėsio, o ant grindų – negyvų vabzdžių. Kartu buvo nustatyta kryžminės taršos rizika.
Atsižvelgdama į nustatytų pažeidimų mastą, VMVT uždraudė įmonei tiekti į rinką 374 kg vištienos bei jai pritaikė administracinio poveikio priemones.
