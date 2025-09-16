Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos įmonei uždrausta tiekti 374 kg vištienos: patalpose aptiko šokiruojantį vaizdą

2025-09-16 11:26 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 11:26

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) inspektoriai praėjusią savaitę Prienuose esančioje mėsos perdirbimo įmonėje nustatė šiurkščių maisto saugos pažeidimų.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) BNS Foto

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) inspektoriai praėjusią savaitę Prienuose esančioje mėsos perdirbimo įmonėje nustatė šiurkščių maisto saugos pažeidimų.

REKLAMA
0

Kaip pranešė tarnyba, inspektoriams atlikus planinį patikrinimą, mėsos pusgaminių ir gaminių gamybos patalpos ir jose esanti įranga buvo nešvarios ir netvarkingos, o marinuoti vištienos pusgaminiai laikyti patalpoje, kurioje temperatūra siekė +19 laipsnių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gamybinėse, šaldymo ir rūkyklos patalpose taip pat rasta daug pašalinių daiktų, tokių kaip automobilio salono sėdynė, įvairūs įrankiai, nenaudojamos ir panaudotos kartoninės dėžės, dujų balionai. 

REKLAMA
REKLAMA

Be nurodytų pažeidimų, anot VMVT, patalpose nebuvo užtikrinama tinkama ventiliacija ir paviršių dezinfekcija, ant durų rasta pelėsio, o ant grindų – negyvų vabzdžių. Kartu buvo nustatyta kryžminės taršos rizika.

Atsižvelgdama į nustatytų pažeidimų mastą, VMVT uždraudė įmonei tiekti į rinką 374 kg vištienos bei jai pritaikė administracinio poveikio priemones.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų