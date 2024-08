Lietuvos bankas papildomai kontroliuos „Foxpay“

„Patikrinimų metu nustatyta, jog „Foxpay“ nevykdo nurodymų dėl mokėjimų ribojimų – toliau vykdė mokėjimo operacijas tarp privačių fizinių bei juridinių asmenų, įskaitant didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos grupei priskiriamus subjektus“, – pranešė LB.

Pasak banko, bus tikrinamas kiekvienas „Foxpay“ mokėjimo pavedimas, leidžiant vykdyti tik tuos, kurie susiję su paslaugomis viešajam sektoriui pagal viešųjų pirkimų sutartis.

„LB kontrolei skirs papildomų išteklių, siekdamas užtikrinti, kad viešojo sektoriaus klientai nepatirtų nepatogumų, o vėlavimai, jei jų pasitaikytų, būtų tik minimalūs“, – teigiama banko pranešime.

LB birželį naudojimąsi jo valdoma mokėjimų sistema „Centrolink“ įmonei apribojo birželį. Šį banko sprendimą „Foxpay“ yra apskundusi teismui.

Liepos 9 dieną „Foxpay“ patikrinimą baigęs LB apribojo įmonės veiklą ir paskyrė laikinai ją prižiūrėti audito, apskaitos ir konsultacijų įmonę „Grant Thornton Baltic“. Tačiau, anot centrinio banko, visas procesas – nuo „Foxpay“ patikrinimo pabaigos liepą iki galutinių sprendimų priėmimo – gali užtrukti iki trijų mėnesių.

Liepos 12 dieną centrinis bankas nurodė įstaigai neteikti finansinių paslaugų su įstaigos akcininke Ieva Trinkūnaite susijusiems bei didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos grupei priskiriamiems klientams.

LB teigia šiuo metu laukiantis išsamių „Foxpay“ paaiškinimų dėl patikrinimo, kuriuos gavus ketina visapusiškai vertinti patikrinimo rezultatus ir galutinai nuspręsti, kokias poveikio priemones įmonei taikyti.

Naujienų portalas „Delfi“ anksčiau skelbė, kad „Foxpay“ 2022 metais laimėjo Informacinės visuomenės plėtros komiteto konkursą aptarnauti atsiskaitymus per valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą, mokant 34 centus (be PVM) už vieną transakciją (apie 72 tūkst. transakcijų per mėnesį). Portalo šaltinių teigimu, tokios paslaugos verslui įkainis yra 7 centai už transakciją, jei jų per mėnesį atliekama daugiau nei 50 tūkstančių.

Ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrios „Foxpay“ veiklos yra pradėjusi ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).