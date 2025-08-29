Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos bankas panaikino „PanPay Europe“ licenciją

2025-08-29 16:48 / šaltinis: BNS
2025-08-29 16:48

Lietuvos bankas penktadienį pranešė panaikinęs elektroninių pinigų įstaigai „PanPay Europe“ išduotos elektroninių pinigų įstaigos licencijos galiojimą. 

Pinigai (nuotr. stop kadras)

Lietuvos bankas penktadienį pranešė panaikinęs elektroninių pinigų įstaigai „PanPay Europe“ išduotos elektroninių pinigų įstaigos licencijos galiojimą. 

REKLAMA
0

Tai padaryta atlikus patikrinimą, kaip elektroninių pinigų įstaiga laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų bei nustačius šiurkščių ir sistemingų pažeidimų, penktadienį pranešė centrinis bankas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nors tikrinamuoju laikotarpiu įstaigos klientų mokėjimo operacijų apyvarta viršijo 1,6 mlrd. eurų, „PanPay Europe“ dalykinių santykių ir operacijų stebėsena neatitiko pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų“, – teigiama Lietuvos banko pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak banko, įmonės stebėsenos procesai turėjo reikšmingų trūkumų: nebuvo tinkamai reglamentuotos darbuotojų funkcijos, atsakomybės ir pats procesas, nebuvo nustatyti tinkami įtartinos veiklos kriterijai ir pritaikyti stebėsenos scenarijai, taikytos nepagrįstos išimtys.

REKLAMA

Įstaiga tinkamai nevykdė nei momentinės, nei retrospektyvios stebėsenos, o įtartinoms operacijoms dažnai nebuvo taikytos būtinos priemonės – jos ne visada stabdytos, vertintos ar tirtos.

Lietuvos bankas taip pat nustatė, kad „PanPay Europe“ nesiėmė tinkamų priemonių interesų konfliktams, dėl kurių padidėja arba gali padidėti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, išvengti.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, įstaiga neužtikrino, kad duomenys būtų tinkamai saugomi, patikrinimo metu ji nepateikė Lietuvos banko prašomų duomenų arba pateikė neteisingą, netikslią ir neišsamią informaciją.

Elektroninių pinigų įstaigos licencijos galiojimo panaikinimas reiškia, kad „PanPay Europe“ nebegali teikti jokių finansinių paslaugų ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas privalo informuoti klientus apie atsiskaitymo su jais tvarką.

Klientai, kurie turi lėšų „PanPay Europe“ esančiose sąskaitose, dėl jų grąžinimo turi kreiptis tiesiogiai į pačią įstaigą. Lėšos klientams turi būti grąžinamos į kliento nurodytą sąskaitą kitoje finansų įstaigoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų