„Lidl“ ir toliau plečiasi: renkama komanda naujai parduotuvei Klaipėdoje

REKLAMA

REKLAMA

„Naujų parduotuvių plėtra – vienas iš sėkmingos įmonės veiklos rodiklių. Nuolat siekiame pirkėjams užtikrinti ne tik geriausią kainos ir kokybės santykį, bet ir puikų aptarnavimą. Šiuo metu naujai parduotuvei buriame apie 30 darbuotojų komandą. Siūlome konkurencingą darbo užmokestį, mokymus, papildomą sveikatos draudimą, „Lidl“ dovanų korteles bei kitas papildomas naudas“, – sako „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė.

REKLAMA

Taip pat parduotuvės Slengiuose darbuotojams, išdirbusiems 6 mėnesius, bus išmokėti vienkartiniai priedai, siekiantys 500 eurų (neatskaičius mokesčių).

Ieškomi darbuotojai vadovaujančio personalo ir pardavėjų pozicijoms. Anot S. Savickienės, nereikėtų jaudintis kandidatams, kurie neturi panašaus darbo patirties, kadangi prieš pradedant dirbti, visiems naujiems darbuotojams bus suteikti išsamūs teoriniai ir praktiniai mokymai Klaipėdoje.

REKLAMA

REKLAMA

Norint kandidatuoti į parduotuvės vadovaujančio personalo ar pardavėjo pozicijas, užtenka užpildyti internete esančią formą, o dėl tolimesnių veiksmų su kandidatu susisieks įmonės atstovai. Turintys klausimų dėl atrankos, gali kreiptis telefonu 8 800 800 50.

Susipažinti su darbo pozicijomis galima čia: Pardavėjas (-a) naujai atidaromoje parduotuvėje Klaipėdoje (Slengiuose), Parduotuvės vadovo (-ės) pavaduotojas (-a) naujai atidaromoje parduotuvėje Klaipėdoje (Slengiuose).

Siūlo motyvuojantį atlyginimą ir solidžius priedus

Visiems savo darbuotojams „Lidl“ siūlo konkurencingą atlyginimą. Naujausiais portalo „Rekvizitai.lt“ duomenimis, kovo mėnesio vidutinis „Lidl Lietuva“ darbo užmokestis siekė 2127, 37 eurus prieš mokesčius ir buvo didžiausias atlyginimas tarp penkių didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis visą kalendorinį mėnesį įmonėje dirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.

„Daug dėmesio skiriame ne tik darbuotojų motyvacijai, bet ir jų finansiniam stabilumui. Siūlome konkurencingą atlyginimą sektoriuje, kurį vis reguliariai peržiūrime. Taip pat „Lidl“ veikia pakopinė algų kėlimo sistema, leidžianti parduotuvių ir logistikos centro darbuotojams jau pirmąją jų darbo dieną žinoti, kaip keisis jų atlyginimas kelerius metus į priekį“, – tvirtina „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė.

REKLAMA

Ji priduria, kad naujuosius metus „Lidl“ parduotuvių ir logistikos centro darbuotojai pasitiko dar didesnėmis algomis – šiose pozicijose dirbantiems kolektyvo nariams darbo užmokestis vidutiniškai kilo 4–9 proc.

Rūpinasi fizine ir emocine sveikata

Konkurencingas atlyginimas bei finansinis stabilumas – ne vienintelė nauda, kurią „Lidl“ siūlo savo darbuotojams. Įmonė nuolat rūpinasi tiek fizine, tiek emocine kolektyvo narių sveikata – visus, baigusius bandomąjį laikotarpį, draudžia papildomu sveikatos draudimu, kolektyvo nariams ir jų vaikams iki 14 metų suteikia galimybę pasiskiepyti nemokama vakcina nuo gripo, taip pat atėjus šaltajam sezonui aprūpina vitaminų rinkiniais.

REKLAMA

„Itin didelį dėmesį skiriame darbuotojų emocinei sveikatai, todėl suteikiame 10 nemokamų gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus. Be to, tiek komandos nariai, tiek jų artimieji gali pasinaudoti specialia programa „Gali mumis pasikliauti!“ ir anonimiškai pasikonsultuoti finansiniais, teisiniais ar asmeniniais klausimais“, – tvirtina S. Savickienė.

Ji priduria, kad įmonė rūpinasi ne tik darbuotojų, tačiau ir jų vaikų gerove – visus mokyklinio amžiaus vaikus prieš naujus mokslo metus „Lidl“ aprūpina reikalingiausiais kanceliarinių priemonių rinkiniais. Be to, saldžių dovanų ir laisvalaikio žaidimų mažieji sulaukia ir atėjus didžiosioms metų šventėms.

Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 72 „Lidl“ parduotuvės 27 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje ir Gargžduose.