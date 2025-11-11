LEA: spalį Lietuvoje įregistruota 1,9 tūkst. elektromobilių

LEA duomenimis, iš visų šalyje registruotų elektromobilių 1 004 buvo grynieji elektromobiliai, o 844 – įkraunami hibridiniai automobiliai.
Taip pat spalį įregistruotas 71 lengvasis krovininis elektromobilis – tai 4,4 proc. daugiau nei rugsėjį, kai jų įregistruota 68.
Remiantis šių metų lapkričio 1 dienos duomenimis, Lietuvos kelių transporto priemonių parko registre iš viso buvo 41 188 keleiviniai lengvieji elektromobiliai, iš jų 21 807 – grynieji elektromobiliai ir 19 381 – įkraunamas hibridas.
Taip pat registre yra 837 krovininiai lengvieji elektromobiliai, iš jų 816 – grynieji elektromobiliai ir 21 – iš išorės įkraunamas hibridas.
Elektromobilių užimama viso šalies lengvųjų keleivinių automobilių parko dalis šiuo metu siekia 2,26 proc., o vien tik grynųjų elektromobilių dalis – 1,2 procento.