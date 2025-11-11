 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LEA: spalį Lietuvoje įregistruota 1,9 tūkst. elektromobilių

2025-11-11 11:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 11:55

Per šių metų spalį Lietuvoje buvo iš viso įregistruoti 1 937 elektromobiliai. Lietuvos energetikos agentūros (LEA) teigimu, tai 1 proc. daugiau nei rugsėjį, kai buvo įregistruoti 1 848 elektromobiliai, ir 59,9 proc. daugiau nei prieš metus.  

Elektromobiliai. ELTA / Andrius Ufartas

Per šių metų spalį Lietuvoje buvo iš viso įregistruoti 1 937 elektromobiliai. Lietuvos energetikos agentūros (LEA) teigimu, tai 1 proc. daugiau nei rugsėjį, kai buvo įregistruoti 1 848 elektromobiliai, ir 59,9 proc. daugiau nei prieš metus.  

REKLAMA
0

LEA duomenimis, iš visų šalyje registruotų elektromobilių 1 004 buvo grynieji elektromobiliai, o 844 – įkraunami hibridiniai automobiliai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat spalį įregistruotas 71 lengvasis krovininis elektromobilis – tai 4,4 proc. daugiau nei rugsėjį, kai jų įregistruota 68.

REKLAMA
REKLAMA

Remiantis šių metų lapkričio 1 dienos duomenimis, Lietuvos kelių transporto priemonių parko registre iš viso buvo 41 188 keleiviniai lengvieji elektromobiliai, iš jų 21 807 – grynieji elektromobiliai ir 19 381 – įkraunamas hibridas. 

REKLAMA

Taip pat registre yra 837 krovininiai lengvieji elektromobiliai, iš jų 816 – grynieji elektromobiliai ir 21 – iš išorės įkraunamas hibridas. 

Elektromobilių užimama viso šalies lengvųjų keleivinių automobilių parko dalis šiuo metu siekia 2,26 proc., o vien tik grynųjų elektromobilių dalis – 1,2 procento. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų