TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LB valiutos keityklos operatorei „Madelina“ skyrė 38 tūkst. eurų baudą

2025-09-19 10:26 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 10:26

Lietuvos bankas (LB) valiutos keityklos operatorei „Madelinai“ pagal administracinį susitarimą skyrė 38 tūkst. eurų baudą.

Pinigų iliustracija. ELTA / Josvydas Elinskas

Centrinis bankas pranešė nustatęs trūkumų, susijusių tiek su įstaigos vidaus procedūrų reglamentavimu, tiek su praktiniu reikalavimų įgyvendinimu.

0

Centrinis bankas pranešė nustatęs trūkumų, susijusių tiek su įstaigos vidaus procedūrų reglamentavimu, tiek su praktiniu reikalavimų įgyvendinimu. 

Trūkumai nustatyti atlikus įmonės patikrinimą, kurio metu buvo vertinama, kaip įstaiga savo veikloje laikėsi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų vidaus kontrolės, kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo, tarptautinių sankcijų taikymo, ribojamųjų priemonių įgyvendinimo, kliento dalykinių santykių stebėsenos srityse.

Pagal nustatytas procedūras į centrinį banką dėl galimybės sudaryti administracinį susitarimą kreipėsi pats valiutos keityklos operatorius.

LB prašymą tenkino įvertinęs, kad įmonė pripažino atliktus pažeidimus, juos pašalino ir įsipareigojo pateikti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities audito ataskaitą.

