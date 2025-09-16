Kalendorius
Pensijų pinigai: įvertino, kiek gyventojai atsiims ir išleis

2025-09-16 10:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 10:27

Lietuvos ekonomikos raidai artimiausiais metais reikšmingą įtaką darys šią vasarą priimti vidaus ir išorės sprendimai – JAV prekybos muitai, II pakopos pensijų sistemos reforma bei mokestiniai pakeitimai. Tai padidins ekonomikos svyravimus, tačiau neišmuš iš augimo kelio. Artimiausiais metais ekonomikos raidai didesnį poveikį turės pensijų ir mokesčių reformos, tačiau per kelerius metus ūkio aktyvumą labiau veiks JAV muitai, rašoma Lietuvos banko pranešime žiniasklaidai.

Lietuvos ekonomikos raidai artimiausiais metais reikšmingą įtaką darys šią vasarą priimti vidaus ir išorės sprendimai – JAV prekybos muitai, II pakopos pensijų sistemos reforma bei mokestiniai pakeitimai. Tai padidins ekonomikos svyravimus, tačiau neišmuš iš augimo kelio. Artimiausiais metais ekonomikos raidai didesnį poveikį turės pensijų ir mokesčių reformos, tačiau per kelerius metus ūkio aktyvumą labiau veiks JAV muitai, rašoma Lietuvos banko pranešime žiniasklaidai.

3

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Per vasarą nežinomųjų Lietuvos ir pasaulio ekonomikoje sumažėjo ir dabar matome kiek aiškesnį ateities vaizdą. Nors II pensijų pakopos reformos, mokestiniai pakeitimai ir aukštesni prekybos muitai artimiausiais metais darys poveikio ūkio raidai, jie nekeis bendros ekonomikos judėjimo krypties – ji išliks augimo kelyje. Svarbu ir tai, kad darbo užmokestis toliau didės sparčiau nei infliacija. Tai reiškia, kad gyventojai galimybių taupyti ir vartoti turės daugiau“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

Lietuvos bankas blogina šių metų šalies BVP prognozę

Lietuvos bankas prognozuoja, kad šalies bendrasis vidaus produktas šiemet padidės 2,7 proc. – 0,1 proc. punkto mažiau, nei prognozuota birželio mėn. 2026 m. ekonomika turėtų augti 3,2, o 2027 m. – 2,3 proc.

Palyginti su birželio mėn. prognozėmis, kitų metų ekonomikos plėtros tempas padidintas 0,4, o 2027 m. – sumažintas 0,6 proc. punkto. Tai daugiausia susiję su II pakopos pensijų reforma, dėl kurios numatomas kur kas didesnis privatus vartojimas kitąmet, tačiau 2027 m. jo augimas turėtų reikšmingai susitraukti, nes didžioji dalis atsiimtų lėšų bus išleista jau kitąmet.

Būtent vangesnis privatus vartojimas šių metų pradžioje slopino Lietuvos ekonomikos augimą. Šiuo metu jis jau atsigauna, o per visus 2025 m. turėtų padidėti 2,2 proc., arba 1,6 proc. punkto mažiau, nei prognozuota birželio mėn.

Pensijų pinigai: įvertino, kiek gyventojai atsiims ir išleis  

2026 m. rinką turėtų pasiekti iš II pakopos pensijų fondų atsiimtos lėšos. Darome prielaidą, kad per pirmąją bangą lėšas atsiims 20 proc. kaupiančiųjų, o atsiimtų lėšų suma gali siekti apie 1,13 mlrd. Eur. Prognozuojame, kad didžiąją dalį gautų lėšų gyventojai skirs prekėms ir paslaugoms įsigyti, todėl privatus vartojimas kitąmet didės 6 proc., tačiau po tokio trumpalaikio išlaidavimo, kurio metu dalis gyventojų išeikvos iki šiol senatvei kauptas santaupas, 2027 m. augimas sulėtės iki vos 0,8 proc. Antroji lėšų atsiėmimo banga, tikėtina, kils atsiėmimo lango pabaigoje, tačiau jos poveikis kol kas yra už dabartinių makroekonominių prognozių horizonto ribų.

JAV prekybos muitai Lietuvos ekonomikos plėtrą 2025–2027 m. pristabdys 0,3 proc. punkto – 0,1 proc. punkto daugiau, nei prognozuota birželio mėn. Tai susiję su tuo, kad Lietuvai taikomas efektyvusis JAV muitų tarifas, Europos Sąjungai (ES) ir JAV pasiekus susitarimą, palyginti su birželio mėn. turėta informacija, padidėjo nuo 8,3 iki 13,3 proc.

Geopolitinė situacija ir JAV prekybos muitai daro reikšmingą įtaką Lietuvos eksportui, kuris prognozuojamu laikotarpiu turėtų didėti kur kas lėčiau nei pastarąjį dešimtmetį. Bendras Lietuvos eksportas šiemet turėtų augti 3,8, o 2026 ir 2027 m. – atitinkamai 2 ir 3,4 proc. Ateityje rizikų eksportui gali kelti ir konkurencija su į Europos rinką nusitaikiusiais Kinijos gamintojais.

Silpnesnę nei pastarąjį dešimtmetį prekių ir paslaugų eksporto raidą bent iš dalies turėtų atsverti investicijos, kurios šiemet turėtų augti 5,7, o 2026 ir 2027 m. – atitinkamai 5,4 ir 3,1 proc. Didžioji dalis investicijų augimo teks į įrangos atnaujinimą, gamybos pajėgumus ir modernizavimą investuosiančiam privačiajam sektoriui.

Valdžios sektoriaus investicijas ir toliau skatins nemenki lėšų iš ES paramos fondų srautai, didžioji dalis lėšų turėtų tekti žaliajai pertvarkai, skaitmeninei transformacijai, tvariam ir pažangiam ekonomikos augimui. Reikšmingą įtaką viešojo sektoriaus investicijoms darys ir didesnės išlaidos gynybai.

