Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LAT: Klaipėdos valdžia neturi „Rivonai“ sumokėti 3,5 mln. eurų už sankryžos remontą

2025-09-05 07:59 / šaltinis: BNS
2025-09-05 07:59

Klaipėdos valdžia mažmeninės prekybos tinklo „Norfa“ savininkų kontroliuojamai bendrovei „Rivona“ neturi sumokėti 3,5 mln. eurų už papildomus sankryžos darbus Klaipėdoje, šalia naujo „Norfos“ prekybos centro. 

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Klaipėdos valdžia mažmeninės prekybos tinklo „Norfa“ savininkų kontroliuojamai bendrovei „Rivona“ neturi sumokėti 3,5 mln. eurų už papildomus sankryžos darbus Klaipėdoje, šalia naujo „Norfos“ prekybos centro. 

REKLAMA
0

Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT) rugsėjo 3 dieną atmetus „Rivonos“ skundą, įsiteisėjo Lietuvos apeliacinio teismo birželio 26 dienos sprendimas, pagal kurį buvo atmestas bendrovės prašymas priteisti papildomas išlaidas už Statybininkų prospekto, Gedminų ir Žardininkų gatvių sankryžos remontą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus, todėl paduotą kasacinį skundą priimti atsisakytina“, – konstatavo teismas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Rivona“ teismo prašė peržiūrėti Apeliacinio teismo birželio 26 dienos sprendimą. Pastarasis paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos vasario 3 dienos sprendimą, kuriuo taip pat nebuvo tenkintas įmonės ieškinys.

REKLAMA

Tačiau nesibaigus trijų mėnesių apskundimo LAT terminui, „Rivona“ gali dar kartą teikti kasacinį skundą.

Bendrovė teismams teigė, kad pagal 2021 metų birželio susitarimą su uostamiesčio savivaldybe ji už 2,15 mln. eurų kompensaciją įsipareigojo suremontuoti šalia statomos „Norfos“ esančią sankryžą, tačiau įgyvendinant sutartį reikėjo atlikti papildomų darbų, todėl ji paprašė savivaldybės padidinti kompensaciją 3,5 mln. eurų iki 5,62 mln. eurų, tačiau pastaroji to daryti teigė neketinanti. 

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu uostamiesčio valdžia teigė, kad ši sankryža savivaldybei nebuvo prioritetinė, o sutvarkyta infrastruktūra labiau reikalinga prekybos centrui. 

„Rivona“ bandė šį argumentą ginčyti, pateikdama ir papildomas sutartis tarp kitų prekybos centrų valdytojų bei uostamiesčio valdžios, tačiau Apeliacinis teismas įrodymų nepriėmė, nes pastarieji galėjo būti teikiami ir pirmosios instancijos teisme. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuomet teismas konstatavo, kad nėra duomenų, jog su „Rivona“ pasirašyta sutartis būtų įtraukta į savivaldybės infrastruktūros priemonių planą, todėl nėra pagrindo bendrovės rekonstruotą sankryžą laikyti prioritetine. 

Be to, „Rivona“ pati prisiėmė galimą riziką dėl investuotų papildomų lėšų, todėl neturi teisės į jų atlyginimą. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų