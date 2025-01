Kultūros ministerija: 69 muziejų projektams paskirstyta 2 mln. eurų

Muziejų kilnojamosioms kultūros vertybėms įsigyti ir muziejų kolekcijoms papildyti skirta 260,3 tūkst. eurų, muziejinių vertybių tyrimams, konservavimui ir restauravimui – 146,7 tūkst. eurų, o kultūros ir meno sklaidos veiklos sričiai – kone 1,6 mln. eurų.

„Tarp finansuojamų veiklų – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų projektai, skirti M. K. Čiurlionio 150-mečiui, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus paroda „Nauji pasakojimai. XX a. pirmosios pusės Lietuvos dailė“, Lietuvos nacionaliniame muziejuje rengiama tarptautinė paroda „Ant Paryžiaus parodų bangos“, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų paroda, skirta M. K. Sarbievijui ir Baroko paveldui Lietuvoje“, – rašoma ministerijos pranešime.

Be to, finansavimą nuspręsta skirti ir nuolatinei ekspozicijai apie Lietuvos gyventojus, gelbėjusius žydus per Antrąjį pasaulinį karą, įrengti Kauno IX forto muziejuje, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus rengiamai parodai „YIVO: Istorija ir istorijos“, skirtoje šios institucijos šimtmečiui, bei kitiems muziejų projektams.