Krosnimi kvepiančių šviežių kepinių paslaptys: 5 įdomybės, kurios padeda „Iki“ pelnyti pirkėjų simpatijas

Kaip įtikti tiek „keto“ mitybos šalininkams, tiek kasdienio tradicinio batono ieškantiems – užduotis ne iš lengvųjų. Tačiau pirkėjų simpatijas „Iki“ kepėjams pelnyti padeda preciziškas dėmesys kokybei ir kasdien naudojamas svarbiausias ingredientas – meilė.

„Milžiniškas vietoje mūsų kepamų kepinių populiarumas – geriausias pirkėjų įvertinimas ir įrodymas, kad pažįstame savo mylimus klientus. Rūpinamės, kad jie kiekvieną dieną „Iki“ parduotuvėse rastų tai, ko ieško – bekompromisę kokybę už patrauklią kainą. Tad ieškome naujovių, prioritetą teikiame natūralumui. Demonstruoti lyderystę rinkoje mums padeda visapusiškas požiūris į pirkėjų poreikius: nuo gaminių receptūrų iki jų įpakavimo. Tai paskatino ir atnaujinti mūsų konditerijos gaminių, kepinių „veidą“ – juos nuo šiol lydi naujojo prekės ženklo „Su meile IKI“ pavadinimas bei spalvos“, – sako Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

„Su meile IKI“ – tai pirkėjų pamilti švieži ir skoniu svaiginantys tortai, pyragai, pyragaičiai, kurie kiekvieną dieną bemat paverčia ypatinga. Naujuoju prekių ženklu žymimi ir švieži kepiniai, kuriais garsėja „Iki“: įvairios duonos ir batonai, spurgos ir pyragėliai, bandelės ir duonelės bei kiti gaminiai. Visus juos vienija ypatingas dėmesys ingredientams, tobulos tekstūros ir iš geriausių prancūziškų tradicijų pasisemtas įkvėpimas.

„Mūsų kulinarinės ekspedicijos vadovas – konditeris Thierry Lauvray, kurio kūrybiškumu ir meistryste be galo didžiuojamės. Kartu su juo dirba atsidavusi, aistringa konditerių ir kepėjų komanda, taip pat turime ir daugiau kozirių – pradedant nuosavomis kepyklomis ir baigiant specialiomis nuolaidomis“, – pasakoja V. Budrienė.

Kepiniai – kaip namuose ar mažose kepyklėlėse, be jokių dirbtinių saldiklių

„Su Meile IKI“ kepiniai išsiskiria ne tik autentišku skoniu, bet ir šviežumu bei natūralumu. Iškirtinai natūralūs produktai „Iki“ kepiniuose naudojami dar nuo 2000-ųjų. Todėl gaminiai – ypač skanūs, purūs ir kvapnūs.

„Iki“ prekybos tinkle jau ilgus metus galioja griežta taisyklė – net ir mažinant cukraus kiekį nenaudoti jokių dirbtinių saldiklių. Biskvitai „Iki“ gaminami ne iš mišinių, o naudojant natūralius produktus, kaip tai daroma namuose. Kepiniams naudojama tikra grietinė arba grietinėlė be augalinių mišinių, aukščiausios rūšies miltai, dedamas tik belgiškas šokoladas. Ypatingu minkštumu pasižymintys „Iki“ kruasanai išsiskiria ir naudojamo sviesto dalimi – jo tinklo kepamuose prancūziškuose rageliuose yra net 24 proc.

Be to, kiekvienas kepinys gaminamas pagal individualų receptą – nors priklauso prekybos tinklui, „Iki“ kepyklos dirba lyg mažos, privačios kepyklėlės. „Iki“ šiuo metu valdo tris didžiąsias kepyklas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei 18 mažesnių regioninių kepyklėlių. Be to, duona ir bandelės „nuo nulio“ kepamos ir dar keliolikoje parduotuvių įvairiuose šalies miestuose.

Kepama bent 3 kartus per dieną

Dar prieš parduotuvėse pasirodant pirmiesiems pirkėjams į jose esančias krosnis pašaunamos pirmos duonos, pyragėliai. Krosnys neišjungiamos visą dieną – ne tik populiariuosius kruasanus, bet ir duoną, bandeles „Iki“ kepa bent tris kartus per dieną, kad būtų operatyviai papildomos besibaigiančių kepinių lentynos ir pirkėjai jų galėtų įsigyti kuo šviežesnių.

Be to, „Iki“ naudojamos krosnys kruopščiai parinktos tokios, kad būtų išlaikyta aukšta kartelė kepiniams. Naudojamos krosnys turi 9 kepimo programas, kurios leidžia parinkti tinkamiausią programą įvairiems „Su meile IKI“ gaminiams.​

Gaminiai ilgiau išlaiko drėgmę, nes laikomi nešildomose lentynose

Rūpestis kokybe ir šviežumu nesiliauja sulig kepinių ištraukimu iš krosnies. Siekiant, kad jie išliktų švieži ir išsaugotų drėgmę kuo ilgiau, „Iki“ juos laiko nešildomose lentynose.

Nors oficialiai dauguma vietoje kepamų kepinių yra vienadieniai, mat jie gana greitai išgarina drėgmę ir džiūva, laikant juos sausoje vėsioje vietoje galima išlaikyti šviežius ilgiau.

Patrauklios kainos ir specialios vakarinės akcijos

Kiekvieną savaitę „Iki“ skelbia solidžias nuolaidas apie 5 tūkst. prekių, tarp jų – ir šviežiems kepiniams. V. Budrienė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – akcijos, nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje.

Nepriklausomai nuo savaitinių akcijų, „Iki“ turi ir specialių pasiūlymų smaližiams bei norintiems sutaupyti kasdieniams kepiniams. Kiekvieną dieną nuo 20 val. iki parduotuvės darbo pabaigos „Su meile IKI“ šviežiai duonai ir bandelėms taikoma 50 proc. nuolaida. Parduotuvių, kuriose galioja ši nuolaida, sąrašą rasite čia: iki.lt/specialios-akcijos/laimes-valandos/.

Taip pat kasdien iki 10 val. ryte „Iki“ parduotuvėse perkant dvi bet kurios rūšies spurgas – vieną gausite dovanų!

Nuolat atnaujinamas ir taip dydžiu išsiskiriantis asortimentas

„Mes esame tie, kurie nuolat į neša naujoves. Ne kartą jau esame pramynę kelius, kuriais tuomet seka ir kiti. Pavyzdžiui, pirmieji pradėjome parduotuvėse kepti kruasanus, prancūzišką batoną. Nors rinkoje jau ir taip turime bene plačiausią asortimentą, žemesnės pavaros nejungiame. Kiekvienais metais pirkėjams pristatome dešimtis naujienų, siekdami patenkinti kuo įvairiausius poreikius“, – sako V. Budrienė.

Nemažai sezoninių naujienų sulaukia tiek daug pirkėjų simpatijų, kad tampa nuolatinės pasiūlos dalimi. Dėl to iš „Su meile IKI“ kepinių kiekvienas gali išsirinkti tai, kas tinka jo skoniui ir jo mitybos įpročiams: siūloma ne tik įvairiausių klasikinių batonų, duonelių ir duonų, bet ir praturtintų įvairiomis sėklomis, grūdais, daigintais rugiais. Kepama ir duona, tinkanti propaguojantiems ketogeninę mitybą, taip pat picų papločiai ir „brioche“ duonelės mėsainiams.