  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Kriptovaliutos eterio kaina pirmąkart per ketverius metus pasiekė rekordines aukštumas

2025-08-25 12:09 / šaltinis: BNS
2025-08-25 12:09

Antros pagal populiarumą kriptovaliutos kaina pirmąkart per pastaruosius ketverius pasiekė naujas rekordines aukštumas – 4950 JAV dolerių, tačiau jose neišsilaikė, rodo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.

Ethereum kyla po Bybit ETH išpirkimo po įsilaužimo – 3 ERC-20 žetonai, kurie gali augti

0

Nuo šių metų pradžios eteris pabrango maždaug 40 proc. – labiau nei bitkoinas.

Portalas pažymi, jog spekuliantus kriptovaliutomis paskatino JAV centrinio banko vadovo Jerome'as Powellas naujausias pareiškimas, jog rizikos šalies darbo rinkoje sustiprėjo, todėl gali koreguoti pinigų politiką.

Analitikai pažymi, jog reakcija kriptovaliutų rinkoje į tai buvo žaibiška ir teigiama – smarkiai padaugėjo pirkimo paraiškų, padidėjo įplaukos į kriptovaliutas investuojančius fondus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

