Kriptovaliutos eterio kaina pirmąkart per ketverius metus pasiekė rekordines aukštumas

Nuo šių metų pradžios eteris pabrango maždaug 40 proc. – labiau nei bitkoinas.
Portalas pažymi, jog spekuliantus kriptovaliutomis paskatino JAV centrinio banko vadovo Jerome'as Powellas naujausias pareiškimas, jog rizikos šalies darbo rinkoje sustiprėjo, todėl gali koreguoti pinigų politiką.
Analitikai pažymi, jog reakcija kriptovaliutų rinkoje į tai buvo žaibiška ir teigiama – smarkiai padaugėjo pirkimo paraiškų, padidėjo įplaukos į kriptovaliutas investuojančius fondus.
