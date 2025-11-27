Klaipėdoje keičiasi NT mokesčiai: apleistam turtui tarifas didinamas iki 5 proc.

Šiems NT mokesčio tarifams ketvirtadienį pritarė Klaipėdos miesto taryba, pranešė vietos savivaldybė.
Pagrindiniam gyvenamajam būstui, kurio vertė viršys 450 tūkst. eurų, bus taikomas 0,1 proc. tarifas.
Savivaldybių taryboms taip pat nesuteikta teisė spręsti dėl antrojo ir kitų gyvenamųjų būstų apmokestinimo. Pagal nuo kitų metų įsigaliosiančius Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimus, fiziniams asmenims priklausančiam kitam gyvenamajam turtui, įskaitant butus, namus, sodų namelius, garažus ir kitus gyvenamosios ar pagalbinės paskirties statinius, bus taikomi valstybės nustatyti progresiniai tarifai.
NT, kurio vertė sieks iki 50 tūkst. eurų bus taikomas 0 proc. tarifas, nuo 50 tūkst. iki 200 tūkst. eurų – 0,2 proc., nuo 200 tūkst. iki 400 tūkst. eurų – 0,4 proc., nuo 400 tūkst. iki 600 tūkst. eurų – 0,6 proc., nuo 600 tūkst. iki 1 mln. eurų – 0,8 proc., o viršijant 1 mln. – 1 proc. tarifas.