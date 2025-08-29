Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Keičiasi vieno populiariausių prekybos tinklų parduotuvių darbo laikas – pasitikrinkite kur

2025-08-29 10:35 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 10:35

Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ praneša, kad nuo rugsėjo 1 d. keisis 34 parduotuvių darbo laikas įvairiuose Lietuvos miestuose. 

Maxima (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ praneša, kad nuo rugsėjo 1 d. keisis 34 parduotuvių darbo laikas įvairiuose Lietuvos miestuose. 

REKLAMA
0

„Atėjus rudeniui grįžtame prie įprasto darbo grafiko, nes trumpėjant dienoms bei vėstant orams, pirkėjų srautai parduotuvėse kinta, ypač kurortuose ir kurortinėse teritorijose“, – pranešime cituojama „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių laikinoji direktorė Snieguolė Valiaugaitė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip praneša prekybos tinklas, nuo rudens darbo laikas viena valanda sutrumpės parduotuvėse, kurios yra Vilniuje, Kaune, Alytuje, Aukštadvaryje, Dauguose, Elektrėnuose, Ignalinoje, Jonavoje, Kretingoje, Mažeikiuose, Molėtuose, Nidoje, Palangoje, Plungėje, Rokiškyje, Šventojoje, Ukmergėje, Utenoje, Visagine ir Zarasuose.

Tuo metu Kupiškyje, Vytauto gatvėje, esanti „Maxima“ dirbs viena valanda ilgiau – nuo 7 iki 22 val.

Taip pat nuo spalio 1 d. prekybos tinklas numato trumpinti ir likusių pajūrio parduotuvių darbo laiką.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų