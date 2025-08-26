Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
„Iki“ skelbia svarbią žinią – informuoja visus

2025-08-26
2025-08-26 13:45

Nuo rugsėjo 1 dienos, pirmadienio, dalyje „Iki“ parduotuvių atnaujinamas darbo laikas. Kaip informuoja prekybos tinklo komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė, rudenį keičiantis pirkėjų įpročiams, pajūrio ir keliose kitose parduotuvėse grįžtama į įprastą darbo režimą.

„Iki“ parduotuvė (nuotr. pranešimo spaudai)

Nuo rugsėjo 1 dienos, pirmadienio, dalyje „Iki" parduotuvių atnaujinamas darbo laikas. Kaip informuoja prekybos tinklo komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė, rudenį keičiantis pirkėjų įpročiams, pajūrio ir keliose kitose parduotuvėse grįžtama į įprastą darbo režimą.

„Sezoniškumas atsispindi ne tik parduotuvių lentynose, bet ir pirkėjų lūkesčiuose. Vasarą tam tikrose parduotuvėse – ypač pajūryje, daug atostogautojų sulaukiančiuose miestuose – lankytojų srautai išauga, žmonės nori apsipirkti vėliau po vasariškų pramogų.

Prisitaikydami prie tokių poreikių, šiltuoju metų laiku parduotuvių darbo laiką ilginame, kad įsigyti reikalingų prekių būtų patogiau. Atėjus rudeniui ir pasibaigus atostogų metui, kaip ir daugelis žmonių, taip ir parduotuvės vėl grįžta į įprastą grafiką“, – sako G. Kitovė.

Atskleidė, kurių parduotuvių darbo laikas keičiasi

Pasak jos, naujienų yra ne tik žemiau išvardytų parduotuvių pirkėjams, bet ir Šiaulių gyventojams – po rekonstrukcijos vėl duris atvers klientų pamėgta parduotuvė „IKI – Turgus“, įsikūrusi adresu Vilniaus g. 220-1. Ji pirkėjų vėl lauks nuo ketvirtadienio, rugpjūčio 28 dienos, rašoma pranešime spaudai.

G. Kitovė priduria, kad tikslias kiekvienos parduotuvės darbo valandas visuomet galima pasitikslinti interneto svetainėje arba mobiliojoje programėlėje.

Nuo pirmadienio, rugsėjo 1 dienos, keičiasi šių „Iki“ parduotuvių darbo laikas:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

