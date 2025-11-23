 
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Karas ištuštino biudžetą: Rusija drastiškai didina mokesčius automobiliams

2025-11-23 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-23 13:00

Rusijos valdžia rado naują būdą papildyti karo nualintą biudžetą. Nuo gruodžio 1 dienos šalyje įsigalioja drastiškai padidinti automobilių utilizavimo mokesčio tarifai.

Automobilis (nuotr. Unsplash.com)

Rusijos valdžia rado naują būdą papildyti karo nualintą biudžetą. Nuo gruodžio 1 dienos šalyje įsigalioja drastiškai padidinti automobilių utilizavimo mokesčio tarifai.

Nors oficialiai tai vadinama aplinkosaugine priemone, analitikams nekyla abejonių, kad tai įrankis, skirtas finansuoti karo pramonę ir apsaugoti vietos gamintojus nuo Kinijos plėtros.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujoji tvarka iš esmės keičia apmokestinimo logiką. Jei anksčiau mokestis priklausė nuo variklio darbinio tūrio, dabar lemiamu faktoriumi tampa galia. Visi automobiliai, viršijantys 160 AG (118 kW) ribą, faktiškai priskiriami prabangos prekių kategorijai, o mokesčiai jiems auga dešimtimis kartų.

Galingesniems modeliams (nuo 160 iki 500 AG) utilizavimo mokestis šokteli nuo maždaug 7 500 eurų iki 26 600 eurų. 

Dar skaudžiau tai palies elektromobilių ir hibridų pirkėjus, nes šios transporto priemonės dažnai pasižymi didele galia. Ekstremaliais atvejais, perkant itin galingą automobilį, vien mokestis gali siekti daugiau nei 100 000 eurų.

Gresia Kubos scenarijus

Jau dabar vidutinė naujo automobilio kaina Rusijoje pasiekė rekordines aukštumas, o automobilių pardavimų apimtys nuolatos traukiasi. Ekspertai prognozuoja liūdną ateitį ir teigia, kad Rusija gali tapti antrąja Kuba.

Kadangi seniems automobiliams (virš 30 metų) šie padidinti mokesčiai netaikomi, šalies autoparkas pasmerktas senėjimui, nes įpirkti naują transporto priemonę daugeliui taps neįmanoma.

Valdžia planuoja tarifus didinti kasmet iki pat 2030-ųjų, tikėdamasi surinkti trilijonines sumas.

Kita vertus, automobilių rinkos dalyviai randa būdų kaip apeiti naujus mokesčius. Užfiksuojama vis daugiau bandymų, kai dokumentuose įrašoma mažesnė variklio galia negu yra iš tikrųjų. Be to, atsiranda ir tokių atvejų, kuomet variklio galia yra sumažinama programiškai, o sumokėjus mokesčius ją atstato. 

Protestai slopinami

Toks valdžios spaudimas išprovokavo viešą nepasitenkinimą, kas dabartinėje Rusijoje yra retas reiškinys. Vladivostoke, per kurį į šalį patenka dauguma automobilių iš Azijos, į gatves išėjo apie pusė tūkstančio žmonių su plakatais, reikalaujančiais pirmiau sutvarkyti kelius, o tik tada didinti mokesčius.

Tuo tarpu kituose miestuose valdžia protestus slopina absurdiškais pretekstais. Novosibirske ir Petropavlovske planuoti mitingai buvo uždrausti, motyvuojant tuo, kad aikštės jau rezervuotos staiga suorganizuotiems koncertams ar net „Senelio Šalčio gimtadieniui“.

Rusija ėmėsi veiksmų prieš Estiją: išsiuntė diplomatą (nuotr. SCANPIX)
Putino vizitas Baku – būtinybės ženklas: kaip Azerbaidžanas padeda Rusijai apeiti sankcijas

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

