 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kai kurie paramos gavėjai vis dar nepateikė ataskaitų: gresia statuso panaikinimas

2025-11-28 09:54 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 09:54

2,6 tūkst. paramos gavėjo statusą turinčių organizacijų vis dar nėra pateikusios finansinių ataskaitų už praėjusius metus. Tą padaryti jos raginamos kuo skubiau, nes kitaip rizikuoja netekti turimo statuso, skelbia Registrų centras.

Registrų centras (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

2,6 tūkst. paramos gavėjo statusą turinčių organizacijų vis dar nėra pateikusios finansinių ataskaitų už praėjusius metus. Tą padaryti jos raginamos kuo skubiau, nes kitaip rizikuoja netekti turimo statuso, skelbia Registrų centras.

REKLAMA
0

„Paramos gavėjo statusas organizacijoms yra būtinas atributas norint rinkti paramą iš gyventojų ar verslo subjektų ir už gautas pajamas nemokėti pajamų mokesčio. Kitaip tariant, be paramos gavėjo statuso dalies organizacijų veikla praktiškai gali būti paralyžiuota“, – pranešima cituojama Registrų centro Asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Taigi, norėdamos išsaugoti turimą paramos gavėjo statusą organizacijos turėtų laiku pateikti savo metines veiklos ataskaitas. Deja, bet šiai dienai to nėra padariusi nemaža dalis organizacijų“, – pridūrė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Siekiant, kad kuo daugiau ne pelno siekiančių organizacijų pateiktų savo veiklos ataskaitas, organizacijoms bus išsiųsti laiškai, įspėjantys dėl rizikos netekti paramos gavėjo statuso.

REKLAMA

Gavusios įspėjimą per du mėnesius organizacijos dar galės pateikti savo finansinę ataskaitą. Per šį laikotarpį to nepadarius, paramos gavėjo statusas bus panaikintas be atskiro perspėjimo.

Remiantis Registrų centro duomenimis, šiuo metu paramos gavėjo statusą iš viso turi kiek daugiau nei 30 tūkst. juridinių asmenų. Vien per šiuos metus paramos gavėjo statusą įgijo 1,5 tūkst. organizacijų, šio statuso šiemet neteko beveik 1,7 tūkst. organizacijų.

Iki šios dienos metines finansines ataskaitas už 2024 metus jau yra pateikę 10,2 tūkst. asociacijų (81 proc. visų prievolę turinčių asociacijų), 7 tūkst. viešųjų įstaigų (80 proc.) ir 0,9 tūkst. labdaros ir paramos fondų (77 proc.).

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų