  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Joniškyje planuojamas naujas sporto salės ir baseino kompleksas už 10 mln. eurų

2025-11-24 13:56 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 13:56

Joniškio rajono savivaldybė ir statybų bendrovė „Eika Group“ pasirašė  10 mln. eurų vertės sutartį dėl naujo sporto salės ir baseino komplekso statybos Joniškio mieste.

Joniškyje planuojamas naujas sporto salės ir baseino kompleksas už 10 mln. eurų

Joniškio rajono savivaldybė ir statybų bendrovė „Eika Group“ pasirašė  10 mln. eurų vertės sutartį dėl naujo sporto salės ir baseino komplekso statybos Joniškio mieste.

Kaip pranešė bendrovė, įsigaliojus sutarčiai, prasidės apie metus truksiantys komplekso projektavimo darbai, dar tiek pat užtruks jo statyba.

Numatoma, kad universali sporto salė ir baseinas Joniškyje iškils per ateinančius kelerius metus. Vietos savivalda tikisi, kad šis sporto kompleksas taps nauju traukos centru ir skatins aktyvų bendruomenės įsitraukimą.

„Šis projektas – ilgai laukta investicija. Modernus baseinas ir sporto salė suteiks naujų galimybių joniškiečiams, skatins aktyvų rajono gyventojų laisvalaikį ir sveiką gyvenseną, didins miesto patrauklumą tarp žmonių, besirenkančių Joniškio rajoną, kaip gyvenamąją ar darbo aplinką“, – pranešime sakė Joniškio rajono meras Gediminas Čepulis.

Tiesa, projekto konkurso eiga neapsiėjo be teisinių procesų. „EIKA Group“ priklausančiai įmonei „Partnerystės projektai penki“ laimėjus konkursą, antroje vietoje likusi įmonė apskundė jo rezultatus. Vis tik galiausiai teismas pastarosios skundą atmetė.

indeliai.lt

