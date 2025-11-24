Joniškyje planuojamas naujas sporto salės ir baseino kompleksas už 10 mln. eurų

Kaip pranešė bendrovė, įsigaliojus sutarčiai, prasidės apie metus truksiantys komplekso projektavimo darbai, dar tiek pat užtruks jo statyba.
Numatoma, kad universali sporto salė ir baseinas Joniškyje iškils per ateinančius kelerius metus. Vietos savivalda tikisi, kad šis sporto kompleksas taps nauju traukos centru ir skatins aktyvų bendruomenės įsitraukimą.
„Šis projektas – ilgai laukta investicija. Modernus baseinas ir sporto salė suteiks naujų galimybių joniškiečiams, skatins aktyvų rajono gyventojų laisvalaikį ir sveiką gyvenseną, didins miesto patrauklumą tarp žmonių, besirenkančių Joniškio rajoną, kaip gyvenamąją ar darbo aplinką“, – pranešime sakė Joniškio rajono meras Gediminas Čepulis.
Tiesa, projekto konkurso eiga neapsiėjo be teisinių procesų. „EIKA Group“ priklausančiai įmonei „Partnerystės projektai penki“ laimėjus konkursą, antroje vietoje likusi įmonė apskundė jo rezultatus. Vis tik galiausiai teismas pastarosios skundą atmetė.