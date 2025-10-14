JK vienaragis „Tide“ plečiasi Lietuvoje: sukurs 60-70 darbo vietų

Verslo valdymo platforma siekia sustiprinti inžinerinius pajėgumus, todėl daugiausia įdarbins programuotojų ir mobiliųjų aplikacijų kūrėjų, pranešė užsienio investicijų skatinimo agentūra „Investuok Lietuvoje“.
„Lietuvoje gausu aukščiausio lygio inžinierių, čia klesti finansinių technologijų ekosistema ir inovacijoms atvira kultūra. Partnerystė su „Architus“ mums padėjo atrasti šią išskirtinę talentų bazę ir padėti tvirtus pagrindus naujam technologijų centrui“, – pranešime teigė „Tide“ produktų vadovas Vinay Ramani.
2024 metais Lietuvoje darbą pradėjęs technologijų centras „Tide“ kuria naujus įmonės produktus ir aptarnauja klientus Jungtinėje Karalystėje, Indijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje.
Šiuo metu centre Vilniuje dirba 34 inžinieriai. Kiti „Tide“ technologijų centrai veikia Serbijoje ir Rumunijoje.