Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

JK vienaragis „Tide“ plečiasi Lietuvoje: sukurs 60-70 darbo vietų

2025-10-14 10:09 / šaltinis: BNS
2025-10-14 10:09

Jungtinės Karalystės (JK) finansinių technologijų vienaragis „Tide“ planuoja plėsti Lietuvoje veikiantį technologijų centrą ir per artimiausius trejus metus sukurti 60–70 naujų darbo vietų.

Darbas prie kompiuterio (nuotr. 123fr.com)

Jungtinės Karalystės (JK) finansinių technologijų vienaragis „Tide“ planuoja plėsti Lietuvoje veikiantį technologijų centrą ir per artimiausius trejus metus sukurti 60–70 naujų darbo vietų.

REKLAMA
0

Verslo valdymo platforma siekia sustiprinti inžinerinius pajėgumus, todėl daugiausia įdarbins programuotojų ir mobiliųjų aplikacijų kūrėjų, pranešė užsienio investicijų skatinimo agentūra „Investuok Lietuvoje“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lietuvoje gausu aukščiausio lygio inžinierių, čia klesti finansinių technologijų ekosistema ir inovacijoms atvira kultūra. Partnerystė su „Architus“ mums padėjo atrasti šią išskirtinę talentų bazę ir padėti tvirtus pagrindus naujam technologijų centrui“, – pranešime teigė „Tide“ produktų vadovas Vinay Ramani.

2024 metais Lietuvoje darbą pradėjęs technologijų centras „Tide“ kuria naujus įmonės produktus ir aptarnauja klientus Jungtinėje Karalystėje, Indijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje.

Šiuo metu centre Vilniuje dirba 34 inžinieriai. Kiti „Tide“ technologijų centrai veikia Serbijoje ir Rumunijoje.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų