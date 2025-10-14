„Nepatogus kinas“ praplečia realybę: penktadienį prasideda „NK-Interactive“ paroda

„Prieš trejis metus prasidėjusi kaip beprotiška idėja, „NK-Interactive“ paroda jau subūrė ištikimų gerbėjų ratą, vis klausinėjantį, ką parodysime šiemet. Prestižiniuose festivaliuose tokios parodos yra tapusios įprasta programų dalimi, tad šią tradiciją ėmėmės kurti ir Lietuvoje – žiūrovai mielai atranda ir įsitraukia į naujas patyrimų formas. Ypatingai smagu, kad šiemet pavyko atvežti itin svarbiais apdovanojimais įvertintus darbus,“ – pasakoja „NK-Interactive“ programos sudarytojos Eva Sinicaitė ir Judita Ragauskaitė.
Pagrindinį interaktyvios programos apdovanojimą prestižiniame Venecijos kino festivalyje pelnęs kūrinys „Ito Meikyū“ pakvies į begalinį labirintą, įkvėptą Japonijos meno istorijos ir literatūros. Šioje virtualioje klajonių erdvėje žiūrovas savo žvilgsniu rinksis ir atgaivins įvairias animuotas scenas. Interjeras ir eksterjeras, šviesa ir tamsa, moteriškumas ir vyriškumas – viskas susijungs įspūdingoje pojūčių freskoje.
Venecijos kino festivalyje taip pat apdovanotas kūrinys „Impulse: Playing With Reality“ leis patirti, ką reiškia gyventi su ADHD (dėmesio ir aktyvumo sutrikimu). Impulsyvių veiksmų svaigulį perteiks keturios išskirtinės gyvenimo istorijos, susipinančios su pasakotojos – „Oskaro“ laureatės Tildos Swinton – balsu. Štai Leanne savo pasaulį paverčia žaidimu. Omarui geriausiai sekasi chaose. Errolas susikuria sau kitą personą. O Tara balansuoja ant pasidavimo ribos.
„NK-Interactive“ parodoje bus galima išbandyti ir lietuvio Igno Pavliukevičiaus kūrinį „Uncanny Haptics“. Lankytojas bus pakviestas į masažo kėdę ir ekranuose stebės, kaip jį masažuoja dirbtinis intelektas. Pirštai dauginsis, sąnariai bus netikri, o judesys priklausys nuo algoritmų. Atpažįstami gestai – masažas, glostymas – taps nepatikimi, prisilietimas virs statistika, o intymumą kurs sistemos, kurios mokosi iš duomenų, bet nepažįsta skausmo.
Dar vienas lietuvių Gretos Bratkauskaitės ir Kasparo Griškaus darbas „The Frame“ klausia: kas atsitinka, kai kūrėju tampa ne tik žmogus, bet ir algoritmas? Šis kūrinys yra tarsi tiltas tarp žmogaus ir dirbtinio intelekto, o kiekvienas parodos lankytojas taps ne tik stebėtoju, bet ir kūrėju – dirbtinis intelektas, reaguodamas į žmonių judesius ir užklausas, nuolat kurs naują jų pačių atvaizdą.
Tuo pačiu metu „NK-Interactive“ besilankysiantys nepažįstami žmonės galės susitikti ir susipažinti virtualioje realybėje bei patirti smagų anonimišką nuotykį arba pirmąjį pasimatymą – kaip jau jie patys nuspręs. Kūrinyje „ROAMance“ nepažįstami žmonės kartu leisis į nuotykį keistame, sapną primenančiame pasaulyje, kuriame matys tik vienas kito avatarus. Ši pažintis nebus panaši nei į realybę, nei į pažinčių programėles.
Tarpusavyje nepažįstamus parodos lankytojus įtrauks ir instaliacija „Opinions“ – dirbtinio intelekto algoritmai perteiks nefiltruotus įspūdžius apie priešais stovinčius žmones. Nenuspėjami ir dažnai nuginkluojančiai atviri DI momentiniai vertinimai – tarsi trumpas žvilgsnis į praeivį gatvėje, paliekantis akimirksniu susiformavusią nuomonę.
Vaizdo žaidime „Scent“ parodos lankytojai pavirs šunimi, klajojančiu po karo nuniokotą lauką. Jis tyliai vykdo paslaptingą užduotį – palydi žmonių sielas į reinkarnaciją. Paklajoti pakvies ir „Origen“, šįkart – po naktinį atogražų mišką. Dalyviai savo prisilietimais padės atgyti džiunglių augmenijai, o mitinių būtybių lydimoje kelionėje išgirs tikras Peru džiunglėse gyvenančių žmonių istorijas ir prisiminimus.
Simuliacijos teorija grįstame kūrinyje „Shadowtime“ dalyviai galės pajusti, ką reiškia pasinerti į virtualų pasaulį ir turėti du kūnus, keturias rankas, dvi širdis – po vieną virtualioje ir fizinėje erdvėse. Kelionė per šį kūrinį privers permąstyti virtualią realybę kaip prieglobstį. O „Limbophobia“ žiūrovą nardins į hipnozę – kiekviena detalė, įspūdingi vizualiniai efektai ir garso dizainas šiame virtualios realybės filme taps įtraukiančio tamsaus kaleidoskopo dalimi.
„NK-Interactive“ Radvilų rūmų dailės muziejuje Vilniuje veiks iki spalio 26 d. Įsigiję bilietą į vieną pasirinktą kūrinį, lankytojai gaus prieigą prie visų 10-ies kūrinių. Biliete nurodytas apsilankymo laikas ir kūrinio pavadinimas taps pradiniu tašku parodoje, nuo kurio bus galima ištyrinėti visą programą. Daugiau informacijos: https://nepatoguskinas.lt/2025/nk-interactive/
Apie „Nepatogų kiną“
„Nepatogus kinas“ – nuo 2007 m. kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis, kuriame filmų ir renginių programa kuria erdvę skleistis žmogaus teisių, politikos, socialinės atsakomybės, tvarumo temoms, rengiami patyriminiai seansai, pokalbiai su filmų kūrėjais, herojais, žmogaus teisių aktyvistais ir ekspertais. Vieni pagrindinių festivalio rėmėjų – Lietuvos kino centras, Vilniaus miesto savivaldybė, ES programa „Kūrybiška Europa“ MEDIA, Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programa „LT AID“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!