  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Jau kitais metais gyventojai galės naudotis nauja VMI savitarnos platforma

REKLAMA / 2025-12-01 09:46 / šaltinis: tv3.lt
Ateinančiais metais Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pristatys naują savitarnos platformą, kuri taps pirmuoju nuosekliai planuojamo skaitmenizacijos proceso etapu. Tam, kad kiekvienam būtų patogiau ir paprasčiau naudotis skirtingomis VMI paslaugomis, naujasis savitarnos portalas kuriamas remiantis vartotojų patirtimi bei atsižvelgiant į gyventojų bei verslo poreikius.

VMI. ELTA / Žygimantas Gedvila

Skirtingomis VMI teikiamomis paslaugomis kasmet naudojasi šimtai tūkstančių klientų - jie teikia deklaracijas, užsisako verslo liudijimus ar registruoja individualią veiklą. Tačiau informacija ir paslaugos, kurias būtų galima rasti vienoje vietoje, šiandien yra pasiekiamos skirtingose sistemose – tai nėra patogu nei klientams nei VMI darbuotojams.

Kaip pastebi VMI Veiklos darbo grupės vadovė Asta Butkuvienė, siekiant užtikrinti sklandesnę paslaugų teikimo patirtį ir geriau atliepti tiek gyventojų, tiek verslo poreikius, skaitmeninė transformacija buvo būtina.

„Šiuo metu valdome vienuolika informacinių sistemų ir vieną registrą. Nepaisant to, kad sistemos modifikuojamos, dauguma jų skaičiuoja dešimtmečius ir neatitinka nei šiuolaikinių technologijų standartų, nei mūsų ir mūsų klientų poreikių. Kita svarbi priežastis pradėti skaitmeninę transformaciją – augančios duomenų apimtys. Kuomet duomenys renkami skirtingose sistemose, sudėtinga juos valdyti ir priimti duomenimis grįstus sprendimus, o tai galiausiai lemia ir tai, kaip sklandžiai bei patogiai klientai gali naudotis teikiamomis paslaugomis. Nauja Mokesčių administravimo platforma (MAP) taps tvirtu pamatu, leisiančiu  sujungti skirtingas paslaugas į vieną sistemą“, – sako A. Butkuvienė.

Ką gyventojai pamatys pirmiausia?

Kitais metais startuosiantis naujas VIMI savitarnos portalas klientams atsivers kaip visiškai nauja aplinka – aiškiau struktūruota ir labiau pritaikyta skirtingų naudotojų įpročiams. Vienas svarbiausių pokyčių – patogesnė paslaugų paieška. Vietoje iki šiol naudotų atskirų sistemų atsiras vieningas VMI paslaugų katalogas, kuris leis klientams greitai rasti reikalingą paslaugą.

Patobulinimai bus pristatyti etapais, todėl iš pradžių į naująją sistemą bus perkelta 10 paslaugų, tokių kaip PVM arba pelno mokesčio mokestinio laikotarpio keitimas, deklaravimo laikotarpių tvarkymas, su verslo liudijimu susijusios paslaugos, paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos išdavimas ir kitos.

Paslaugas, kurios į Mokesčių administravimo platformą bus perkeltos vėlesniuose etapuose, klientai ir toliau galės užsisakyti senosiose sistemose, tačiau jos bus matomos ir naujos savitarnos svetainės paslaugų kataloge. Tai reiškia, kad ilgainiui informacijos nebereikės ieškoti skirtingose vietose.

Sistema kuriama remiantis vartotojų patirtimi ir kitų šalių praktika

VMI turi daugiau nei 2 mln. klientų – 122 tūkst. PVM mokėtojų, 281 tūkst. įmonių ir 2,1 mln. gyventojų. Todėl įgyvendinant skaitmeninės transformacijos projektą, ypatingas dėmesys skiriamas vartotojų patirčiai. 

„Mūsų klientų auditorija yra labai plati, tad kurdami naująją sistemą turėjome atsižvelgti į tai, kad klientų technologinis ir finansinis raštingumas, poreikiai bei lūkesčiai skiriasi. Tai buvo vienas iš kertinių momentų: sukurti sistemą atsižvelgiant į vartotojo patirtį, stebint ir testuojant, kas jam patogu, kuriuose žingsniuose jis stringa, kaip procesus supaprastinti ir padaryti patogesnius“, – sako A. Butkuvienė.

Pavyzdžiui, siekiant pagerinti vartotojų patirtį, bus patobulintos individualios veiklos registravimo ir verslo liudijimų įsigijimo paslaugos. Pastebėta, kad iki šiol gyventojams buvo sudėtinga pasirinkti tinkamą individualios veiklos rūšį, prisitaikyti lengvatą turint verslo liudijimą. Kuriant naująją sistemą, ketinama atsisakyta perteklinių žingsnių, bus prašoma mažiau duomenų, aiškiau pateikiami galimi pasirinkimai.

Vartotojų patirtis – tik viena pokyčio pusė. Kuriant naująją platformą, VMI rėmėsi ir kitų šalių praktika. Daugiausia įžvalgų gauta iš Suomijos, kuri neseniai baigė savo skaitmeninės transformacijos projektą, trukusį daugiau nei dešimtmetį. Suomijos patirtis padėjo formuoti ne tik technologinius sprendimus, bet ir požiūrį į projektų bei pokyčių valdymą. Europos šalys taiko skirtingus technologinius metodus, tačiau bendros tendencijos aiškios – modernus mokesčių administravimas turi būti paremtas vieninga, nuoseklia ir į vartotoją orientuota sistema.

„Kitais metais pristatoma VMI savitarna yra tik pirmas visos skaitmeninės transformacijos žingsnis. Šiuo metu kartu su projekto partneriais dėliojame ilgalaikę strategiją, kaip į vieningą Mokesčių administravimo platformą perkelti skirtingas VMI sistemas ir procesus. Siekiame, kad ateityje didžioji dalis paslaugų būtų prieinama vienoje technologiškai modernioje ir klientui patogioje aplinkoje“, – sako VMI Veiklos darbo grupės vadovė A. Butkuvienė

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

indeliai.lt

