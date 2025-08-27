Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Išskalbėte banknotus? Nebūtinai praradote pinigus – štai kur kreiptis ir ką verta žinoti

2025-08-27 10:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 10:57

Sugadinti pinigai nebūtinai reiškia prarastas lėšas – tuo įsitikino gyventojas, kuris rado džinsuose išskalbtus banknotus ir kreipėsi į Lietuvos banką. Verta žinoti, kad net ir išskalbti, išblukę ar sulipę banknotai gali būti keičiami, jei atitinka nustatytas taisykles. 

Piniginė (nuotr. Elta)

0

„Svarbiausia, kad būtų išlikę daugiau nei pusė vientiso banknoto ploto ir bent viena atpažįstama apsaugos priemonė. Dėl keitimo sprendžiame individualiai: nestipriai pažeistus banknotus keičiame iš karto Lietuvos banko kasose, o smarkiai sugadintiems banknotams atliekame ekspertizę“, – sako Lietuvos banko grynųjų pinigų ekspertė Ramunė Juzėnienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

Išskalbėte banknotą? Nebūtinai jį praradote – ką verta žinoti?

Kaip rašoma pranešime spaudai, į Lietuvos banką kreipėsi gyventojas, pastebėjęs, kad skalbimo metu kartu su drabužiais išskalbė ir du 5 eurų nominalo banknotus. Juos rado džinsų kišenėje jau po džiovinimo – banknotų dažai buvo šiek tiek išblukę, popierius praradęs standumą ir šiugždesį, o patys banknotai keliose vietose tarpusavyje sulipo. Lietuvos banko specialistai įvertino išskalbtų banknotų būklę ir nustatė, kad jie atitinka banknotų keitimo taisykles. Abu banknotai buvo pakeisti į naujus – savininkui grąžinta visa 10 eurų suma.

Lietuvos bankas primena, kad net ir vizualiai pažeistų pinigų vertė gali būti atkurta. Svarbiausia, nereikia sugadintų banknotų taisyti patiems: neklijuoti klijais ar lipnia juosta ir nedžiovinti buitinėmis priemonėmis – tokiomis kaip plaukų džiovintuvas ar lygintuvas. Tokie bandymai labai apsunkina ekspertų darbą, dažnai būna sunku atkurti jų vertę. 

Lietuvos bankas keičia banknotus, kurie yra nusidėvėję ar netyčia sugadinti – įplėšti, prirašinėti, išblukę, deformuoti ar paveikti drėgmės. Taip pat vertinamos ir keičiamos monetos, kurių paviršius pakitęs dėl ilgalaikio naudojimo ar aplinkos poveikio, jei yra atpažįstamos pagrindinės jų apsaugos priemonės jų elementai. 

Pinigai nėra keičiami, jei išlikusi tik nedidelė jų dalis, neįmanoma nustatyti bent vienos apsaugos priemonės arba matyti, kad jie buvo tyčia sugadinti ar pažymėti specialiais dažais, naudojamais apsaugai nuo vagysčių.

Sugadinti pinigai priimami Lietuvos banko kasose Vilniuje ir Kaune. Paslauga teikiama nemokamai. Ekspertizė, jei jos prireikia, atliekama per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

