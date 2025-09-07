Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Įspėja sostinės vairuotojus: čia prasidės remontai, bus eismo ribojimų

2025-09-07 12:39 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 12:39

Sekmadienį vakare Vilniuje bus pradedami Trakų gatvės kapitalinio remonto darbai, dėl kurių numatomi laikini eismo ribojimai, pranešė vietos savivaldybė.

Sekmadienį vakare Vilniuje bus pradedami Trakų gatvės kapitalinio remonto darbai, dėl kurių numatomi laikini eismo ribojimai, pranešė vietos savivaldybė.

REKLAMA
2

Rekonstrukcijos metu bus atnaujintas istorinis grindinys, išplatinti pėsčiųjų takai, sutvarkyti daugiau nei šimto metų senumo vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengiama nauja paviršinių nuotekų sistema. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sutvarkius gatvės grindinį, išplatinus pėsčiųjų takus ir šaligatvius, o tuo pačiu ir rekonstruojant šimtmetį skaičiuojančius vandens ir nuotekų tinklus, įrengus naują lietaus surinkimo sistemą, užtikrinsime, kad senamiesčio širdis būtų ne tik graži, bet ir pritaikyta sklandžiam miesto gyvenimui ir darniam judumui“, – pranešime cituojamas Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

REKLAMA
REKLAMA

Darbai vyks trimis etapais

Savivaldybės teigimu, remonto darbai vyks trimis etapais. Pirmojo etapo metu bus tvarkoma Trakų gatvės dalis nuo Vokiečių ir Pranciškonų gatvių. Šioje vietoje laikinai automobilių eismas nevyks, o vairuotojai bus nukreipiami į apylanką per Islandijos gatvę. Dėl remonto darbų keisis ir 89 maršruto autobusų trasa.

REKLAMA

Antrojo darbų etapo metu planuojama sutvarkyti atkarpą nuo Pranciškonų iki Kėdainių gatvės, o trečiuoju etapu – nuo Kėdainių iki Pylimo gatvės. Abiejų etapų metu taip pat bus draudžiamas automobilių eismas tose dalyse, kuriose vyks remonto darbai.

Vandentiekio tinklų rekonstrukcijos metu numatomi laikini vandens tiekimo atjungimai. Anot savivaldybės, jie bus vykdomi tik konkrečiose atkarpose ir daugiausia kelioms valandoms. Apie juos gyventojai, įstaigos ir verslai bus įspėti iš anksto, o prireikus planuojama užtikrinti alternatyvų vandens tiekimą.

Trakų gatvės remonto darbus numatoma užbaigti 2026 m. pabaigoje, juos vykdys savivaldybės įmonės „Vilniaus vandenys“ ir „Grinda“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Automobiliai (Lukas Balandis/BNS)
Prieš Rugsėjo 1-ąją – skubus įspėjimas vairuotojams: štai kas jūsų laukia keliuose (11)
Reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Nesakykite, kad neįspėjo: 140 baudą skirs ne tik vairuotojui, bet ir keleiviui (4)
Elektromobiliai (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Elektromobilių paklausa mažesnė, nei buvo tikimasi: vystytojai keičia planus (3)
Kelių taisymas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Įspėja vairuotojus: Raseinių rajone rekonstruojamas tiltas, bus ribojimų

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų