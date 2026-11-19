Apie tai tinklalaidėje „Statybų gidas“ kalbėjo MB „Gartis“ interjero dizainerė Gabrielė Grušienė ir „VIPZONE“ interjero ir eksterjero studijos vadovas Vidmantas Bacys.
Eksterjero planavimas
Jei norite, kad jūsų būstas atrodytų harmonigai, anot specialistų, svarbu suvokti, kad tiek interjeras, tiek eksterjeras yra vienas kito tąsa. Kitaip tariant, planuodami būsto interjerą dizaineriai visada atsižvelgs į tai, kas yra už lango.
„Tai sėkmingas ir gražus interjeras neprasideda atėjimu į patalpą ir tik ten kūrimu. Tai – visa visuma, ką mes matome pro langus. Tai nebūtinai gamta, gali būti visiškai urbanistinis vaizdas ir mes prideriname aplinką, architektūrą ir interjerą. Tai tas išėjimas į lauko erdvę yra labai svarbus ir tai yra interjero tęsinys.
<...> Pirmuoju etapu, kai projektuojame interjerą, mes turime apgalvoti, kas bus lauke, kokia bus terasa, balkonas, išėjimas ant stogo ir tai turi būti dermė“, – pasakojo interjero dizianerė G. Grušienė.
Kiekvienas būsto savininkas pirmiausia turėtų savęs paklausti, ką jis norėtų daryti lauke, kokie yra jo lūkesčiai ar pomėgiai. Nuo to priklausys ir projektas ir tai, kiek lauke praleisite laiko.
„Čia galbūt svarbiausias dalykas yra ne grožis, o funkcija. Sakykim, jeigu tu mėgsti gaminti, tai tu turi susikurti terasoje vietą, kad tau būtų ten gera gaminti. Jeigu tau aktualu pasportuoti, tai galbūt kieme galėtum irgi turėti patogią vietą sportui. Galbūt nori su kompanija tuos vakarus leisti, tai vėlgi didelis valgomojo stalas turi būti, turi būti sudarytos sąlygos apsisaugoti nuo blogo oro. Jeigu sudarysime tas sąlygas lauke, kad mes puikiai galėtume leisti laiką taip pat kaip ir namuose, tada mes tikrai praleisime terasoje daug laiko. Ir ta visa investicija išleista į terasą bus tikrai naudinga“, – aiškino „VIPZONE“ vadovas V. Bacys.
Niekas nesako, kad būtina kiemą, terasą ar balkono patogumus įsirenginėti iš karto kartu su interjeru. Daugelis naujakurių šią dalį gali atidėti ir įsirengti vėliau. Tačiau svarbiausia, kad būtų iš anksto numatyta, ką norėsite įsirengti ir padaryti, kad vėliau netektų mokėti papildomų tūkstančių eurų.
„Tu tikrai turi visas smulkmenas numatyti, nes paskui... Kas iš to, kad tu nori pastatyti masažinį baseiną, bet nėra specialaus pagrindo ir jau viskas padaryta, jau augalai susodintiar dar blogiau – net nėra elektra atvesta. Tai tada vėl reikia gręžti per sieną, iškišti laidą, vėl niekas nenori. Atsiranda tos kliūtys, kurios paskui labai brangiai kainuoja, nes tu iš karto to nenumatei.
Galima numatyti su atsarga ir galingesnius kažkokius įvadus pasidaryti, nes tu nežinai, galbūt tu norėsi plaukimui skirto baseino, o gal tu norėsi tiesiog pasėdėti šiltame vandenyje. Tai visi tie dalykai numatomi iš karto. Tikrai nesvarbu, tu gali galbūt neturėti to biudžeto dabar – tu gali įsirengti ir per tuos 5 metus. Bet jeigu tu būsi viską numatęs ir žingsnis po žingsnio darysi, eisi to link, tai viskas tada bus teisingai padaryta ir nebus prarasta pinigų – galėsi mėgautis tuo gyvenimu lauke“, – aiškino V. Bacys.
Daugiau patarimų, ką rinktis, kaip projektuoti lauko erdvę rasite „Statybų gido“ tinklalaidės epizode, esančiame straipsnio pradžioje.
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