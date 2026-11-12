Išvydęs, kas dedasi neseniai įsigytame sklype, savininkas nustėro: „95 proc. problemų ateina ant dviejų kojų“

Tad kokių klaidų niekada nedaryti ir kaip sutvarkyti apleistą sklypą, tinklalaidėje „Statybų gidas“ papasakojo „Žemelės barberis“ vadovas Gediminas Barvainis ir arboristas, želdynų specialistas iš Lietuvos arboristų asociacijos Tautvydas Mulevičius.
Įsigijau apleistą sklypą – ką daryti?
Įsigijus apleistą sklypą labai svarbu iš ankstro pasikonsultuoti su specialistais – arboristais ir landšafto ekspertais – prieš pradedant bet kokius darbus. Savarankiškas medžių genėjimas, neapgalvotas sklypo lygio kėlimas ar sunkiosios technikos naudojimas dažnai gali nepataisomai pažeisti medžius ar sutrikdyti natūralų dirvožemio bei vandens balansą.
„Imasi iniciatyvos neturėdami kažkokio suvokimo, pradeda viską pjauti, vartyti, kas patinka, kas nepatinka. Ir va čia dažniausiai jie patys sau, kaip sakoma, pasikiša koją, nes išpjauna, išvarto ir po to skambina, sako: „Va, aš jau viską išpjovau, išvarčiau, va, dabar man čia reikia sutvarkyti.“ Tai dar tik prideda sunkumo mums.
Dažniausiai būna, kad po to jie ir paaukoja savo laiką, ir po to skambina, vis tiek moka tuos pinigus, kur mes tą patį darbą atliekam, nors jau jų tas laikas buvo įdėtas į tai. Tai dažniausiai geriau būtų pasiskambinti, pasitarti su specialistais, kad įeitume, apsižiūrėtume, išsipjautume tai, ką reikia, susitvarkytume ir tada gautume tą geriausią rezultatą“, – aiškino „Žemelės barberis“ vadovas G. Barvainis.
Arboristas T. Mulevičius pateikė ir labai skaudų pavyzdį, kai neapdairus medžių genėjimas padarė didžiulę žalą ir paties sklypo vertei.
„Kauno ąžuolyne, netoli Dariaus ir Girėno stadiono be proto prabangioje vietoje didžiuliame sklype žmogus nusipirko tris namus. Žmogus išvažiavo į Šveicariją, o buvęs savininkas sako: aš čia truputį genėjimą padarysiu. Ten buvo trys prabangūs, įspūdingi ąžuolai, menantys visą ąžuolymo laiką. O žmogus apatines visas šakas nukirto.
Naujasis savininkas grįžo iš Šveicarijos, sako: aš infarktą gavau, aš dėl tų medžių sklypą pirkau, mokėjau nežinau, kiek ten nulių, o čia atėjo ir brutaliai nukapojo šakas“, – pasakojo T. Mulevičius.
Šioje situacijoje liūdniausia, kad medžių šakų vėl taip lengvai neužauginsi.
„Jos be proto svarbios, be proto reikalingos, o vat vienam žmogui genėjimas atrodė toks. Čia yra klaida, kurios tu neištaisysi. Medis jas augino šimtus metų. Ir tokių situacijų mes turime dažnai. Nes visos problemos, kas liečia medį, tai dažniausiai ateina ant dviejų kojų ir dėl jų mes turime išgriuvusius medžius, dėl jų mes turime išdžiuvusius medžius. Tai 95 proc. problemų ateina ant dviejų kojų“, – sakė arboristas T. Mulevičius.
Pavyzdžiui, nors trumpalaikiai estetiniai sprendimai, tokie kaip ruloninės vejos klojimas ant netinkamo grunto, atrodo patraukliai, vėliau tai lemia augalų žūtį ir brangiai kainuojančias korekcijas. Specialistai pabrėžia, kad harmoningas sklypo sutvarkymas reikalauja išmintingo planavimo, o ne skubotų veiksmų, kurie po kelerių metų sukelia rimtų aplinkosaugos bei techninių problemų.
Daugiau apie tai, kokių klaidų nedaryti, ko imtis, jei norite turėti gražų sklypą, žiūrėkite tinklalaidėje „Statybų gidas“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
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