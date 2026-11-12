Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Statybų gidas

Išvydęs, kas dedasi neseniai įsigytame sklype, savininkas nustėro: „95 proc. problemų ateina ant dviejų kojų“

2026-11-12 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-12 18:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Įsigiję apleistą skypą savininkai dažnai imasi jį tvarkyti patys – genėti medžius, rauti krūmus ar lyginti žemę. Tačiau ekspertai įspėja – tokia saviveikla, jei tiksliai nežinote, kaip elgtis, gali nepagerinti, o kaip tik stipriai pabloginti situaciją.

Įsigiję apleistą skypą savininkai dažnai imasi jį tvarkyti patys – genėti medžius, rauti krūmus ar lyginti žemę. Tačiau ekspertai įspėja – tokia saviveikla, jei tiksliai nežinote, kaip elgtis, gali nepagerinti, o kaip tik stipriai pabloginti situaciją.

REKLAMA
0

Tad kokių klaidų niekada nedaryti ir kaip sutvarkyti apleistą sklypą, tinklalaidėje „Statybų gidas“ papasakojo „Žemelės barberis“ vadovas Gediminas Barvainis ir arboristas, želdynų specialistas iš Lietuvos arboristų asociacijos Tautvydas Mulevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įsigijau apleistą sklypą – ką daryti?

Įsigijus apleistą sklypą labai svarbu iš ankstro pasikonsultuoti su specialistais – arboristais ir landšafto ekspertais – prieš pradedant bet kokius darbus. Savarankiškas medžių genėjimas, neapgalvotas sklypo lygio kėlimas ar sunkiosios technikos naudojimas dažnai gali nepataisomai pažeisti medžius ar sutrikdyti natūralų dirvožemio bei vandens balansą.

REKLAMA
REKLAMA

„Imasi iniciatyvos neturėdami kažkokio suvokimo, pradeda viską pjauti, vartyti, kas patinka, kas nepatinka. Ir va čia dažniausiai jie patys sau, kaip sakoma, pasikiša koją, nes išpjauna, išvarto ir po to skambina, sako: „Va, aš jau viską išpjovau, išvarčiau, va, dabar man čia reikia sutvarkyti.“ Tai dar tik prideda sunkumo mums.

REKLAMA

Dažniausiai būna, kad po to jie ir paaukoja savo laiką, ir po to skambina, vis tiek moka tuos pinigus, kur mes tą patį darbą atliekam, nors jau jų tas laikas buvo įdėtas į tai. Tai dažniausiai geriau būtų pasiskambinti, pasitarti su specialistais, kad įeitume, apsižiūrėtume, išsipjautume tai, ką reikia, susitvarkytume ir tada gautume tą geriausią rezultatą“, – aiškino „Žemelės barberis“ vadovas G. Barvainis.

REKLAMA
REKLAMA

Arboristas T. Mulevičius pateikė ir labai skaudų pavyzdį, kai neapdairus medžių genėjimas padarė didžiulę žalą ir paties sklypo vertei.

„Kauno ąžuolyne, netoli Dariaus ir Girėno stadiono be proto prabangioje vietoje didžiuliame sklype žmogus nusipirko tris namus. Žmogus išvažiavo į Šveicariją, o buvęs savininkas sako: aš čia truputį genėjimą padarysiu. Ten buvo trys prabangūs, įspūdingi ąžuolai, menantys visą ąžuolymo laiką. O žmogus apatines visas šakas nukirto.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Naujasis savininkas grįžo iš Šveicarijos, sako: aš infarktą gavau, aš dėl tų medžių sklypą pirkau, mokėjau nežinau, kiek ten nulių, o čia atėjo ir brutaliai nukapojo šakas“, – pasakojo T. Mulevičius.

Šioje situacijoje liūdniausia, kad medžių šakų vėl taip lengvai neužauginsi.

„Jos be proto svarbios, be proto reikalingos, o vat vienam žmogui genėjimas atrodė toks. Čia yra klaida, kurios tu neištaisysi. Medis jas augino šimtus metų. Ir tokių situacijų mes turime dažnai. Nes visos problemos, kas liečia medį, tai dažniausiai ateina ant dviejų kojų ir dėl jų mes turime išgriuvusius medžius, dėl jų mes turime išdžiuvusius medžius. Tai 95 proc. problemų ateina ant dviejų kojų“, – sakė arboristas T. Mulevičius.

REKLAMA

Pavyzdžiui, nors trumpalaikiai estetiniai sprendimai, tokie kaip ruloninės vejos klojimas ant netinkamo grunto, atrodo patraukliai, vėliau tai lemia augalų žūtį ir brangiai kainuojančias korekcijas. Specialistai pabrėžia, kad harmoningas sklypo sutvarkymas reikalauja išmintingo planavimo, o ne skubotų veiksmų, kurie po kelerių metų sukelia rimtų aplinkosaugos bei techninių problemų.

REKLAMA

Daugiau apie tai, kokių klaidų nedaryti, ko imtis, jei norite turėti gražų sklypą, žiūrėkite tinklalaidėje „Statybų gidas“, kurią rasite straipsnio pradžioje.

Tinklalaidę „Statybų gidas“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 18:30 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play! Tinklalaidę TV3 televizijos YouTube kanale rasite kiekvieną penktadienį 9 val. ryto.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų