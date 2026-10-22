Advokatas įspėja – dalis sutuoktinių apie tai net nežino: „Kiekvienas tavo uždirbtas euras...“

Apie tai tinklalaidėje „Statybų gidas“ – pokalbis su advokatų profesinės bendrijos „Trinity Jurex“ advokatu Artūru Vaišvila.
Jeigu santuokos metu buvo įsigytas bendras turtas, pora tampa bendrasavininkais ir po skyrybų turtą dalinasi per pusę arba pagal susitarimą. Tačiau situacija pasunkėja, jeigu vienas žmogus jau turi butą dar prieš susipažįstant su savo partnere ar partneriu ir vėliau, jau santuokos metu, jie kartu ten gyvena keletą metų.
Kaip dalinamas prieš santuoką įgytas būstas?
Pasak advokato, jeigu prieš santuoką butas nebuvo pilnai išsimokėtas ir santuokos metu buvo atliekami mokėjimai bankui, tie pinigai buvo ne tik to vieno žmogaus, bet ir sutuoktinio pinigai.
„Kiekvienas tavo uždirbtas euras, gautas yra ir sutuoktinio, tai 50/50 procentas. <...> Taigi santuokos nutraukimo metu didžiąja dalimi arba dažniausiai sutuoktinis gali pasakyti: „Žiūrėk, mes gyvenome tiek metų, per tiek metų tu sumokėjai tokią ir tokią sumą pinigų, vadinasi, tai yra mano indėlis į tą išsipirkimą, tai man tu turi kompensuoti“, – įspėja A. Vaišvila.
Bet jeigu butas yra išmokėtas vieno žmogaus prieš santuoką, bet per santuokos metus sutuoktinis padarė buto remontą, investavo daug savo laiko, jėgų, sveikatos ir pinigų, tada teismas ima svarstyti, ar remontas pagerino butą. Jeigu buto vertė pakilo po remonto, abu sutuoktiniai po skyrybų gali pretenduoti į turto išsidalinimą. Tačiau jeigu po remonto sutuoktiniai dar gyveno bent kelis metus, tada butas vėl praranda tą didesnę vertę.
„Teismas jau vertintų to įdėjimo vertę, ar jis nesiamortizavo, ar jis nenusidėvėjo, nes tu kartu gyvenai tame bute ir tą visą pagerinimą tu vėl suamortizavai. Tai negali sakyti, kad tai, ką aš įdėjau prieš septynis ar kiek ten metų, kai mes paremontavome, tai man tiek ir priklauso. Ne, jis amortizuojasi“, – atskleidė advokatas.
Vedybų sutartis – už ar prieš?
Vedybų sutartis yra vienas iš būdų apsaugoti savo turtą. Tačiau Lietuvoje dar dauguma žmonių į šią sutartį žiūri kaip į ne meilės, o būsimų skyrybų ženklą. Anot advokato, vedybinė sutartis išsprendžia nemažą dalį finansinių klausimų ir galvos skausmų, jei ateityje tektų dalintis turtą.
Bet ar ši sutartis atneša psichologinę ramybę? Advokatas A. Vaišvila negalėjo tiksliai atsakyti. Jis prisiminė vieną istoriją, kai jo klientas išsiskyrė būtent dėl šios sutarties, nes pasijautė labai laisvas, kad galės išsiskirti be jokių turtinių pasekmių. O štai antroje santuokoje sutarties nebepasirašė, kad nesijaustų, jog po pirmo barnio gali be pasekmių išsiskirti.
„Aš manyčiau, kad taip, iš dalies tai yra teisingas žingsnis ir teisingas tame, kad išsisprendžia niuansai teisiniai, finansiniai ir tampymosi skyrybų metu, nes dažniausiai vyksta, kaip sakiau, dėl turtų. <...>
Bet pasitikėjimo ir romantikos, ir teisingumo, sąžiningumo klausimais, jie neišsisprendžia, todėl nes tu vis tiek pasirašai tą sutartį ir tu gyveni su tuo žmogumi“, – sako Artūras Vaišvila.
Daugiau apie vedybų sutartis, skirtingus skyrybų atvejus ir turto dalybas, sužinokite straipsnio pradžioje esančioje tinklalaidėje.
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Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.