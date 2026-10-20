Aktualu visiems, skrendantiems lėktuvu: nuo kitų metų keisis tvarka, kaip susigrąžinti pinigus

Su ES Taryba jau suderintos keleivių teisių apsaugos taisyklės bus taikomos asmenims, kurie renkasi pagrindines transporto rūšis – lėktuvus, traukinius, autobusus ar laivus.
Jose patikslinamas pinigų grąžinimo laikotarpis skrydžių atšaukimo atveju, kai jie užsakomi per tarpininką, pavyzdžiui, kelionių agentą ar internetinę užsakymų platformą.
Keleiviai turės teisę per 14 dienų nuo skrydžio atšaukimo susigrąžinti visą sumokėtą sumą, įskaitant visus tarpininkavimo mokesčius. Oro vežėjas privalės pervesti lėšas tarpininkui ne vėliau kaip per septynias dienas, o tarpininkas – pervesti jas keleiviui dar per septynias dienas.
Prieš parduodami bilietus tarpininkai įpareigojami informuoti oro keleivius apie pinigų grąžinimo procesą ir apie galimybę susigrąžinti visą už lėktuvo bilietus sumokėtą sumą, įskaitant ir tarpininkavimo mokestį.
Siekiant padėti keleiviams kreiptis dėl kompensacijų už vėluojančias ar panaikintas keliones, ES taisyklėmis nustatomos standartizuotos prašymų formos, kurias bus kartu prieinamos visomis ES kalbomis Europos Komisijos tinklapyje.
Be to, sustiprinamos ir neįgaliųjų teisės, suteikiant galimybę juos lydintiems asmenims kartu keliauti nemokamai, jei tokios palydos reikalauja oro linijos.
Taisyklėmis sustiprinamos ir nacionalinės taisyklių įgyvendinimo priežiūros institucijos, kurioms suteikiama teisė be išankstinio skundo atlikti transporto vežėjų auditus ar tyrimus.
EP pranešėjas Matteo Ricci (Socialistai ir demokratai, Italija) pabrėžė: „Kelionės yra mūsų gyvenimo dalis. Nesvarbu, ar važiuojame traukiniu į darbą, autobusu – į išvyką, lėktuvu – namo, ar keltu vykstame atostogauti – visi mes šiose kelionėse esame keleiviai. Atnaujintos taisyklės sustiprins tokių keliautojų apsaugą. Nacionalinės institucijos užtikrins, kad įmonės vykdytų savo įsipareigojimus, o tam nereikės kreiptis į teismą. Keleiviai, bilietus perkantys per tarpininkus, išlaikys visas savo teises. Be to, bus pagerinta pagalba asmenims, kurių judumas ribotas.“
Atnaujintoms ES taisyklėms pritarė 652 EP nariai, 2 nepritarė, o 8 susilaikė.
Jų įsigaliojimui dar būtinas formalus ES Tarybos pritarimas, kuris leistų taisykles pradėti taikyti nuo kitų metų spalio 23 d.
Kasmet ES keleivių teisėmis naudojasi apie 13 mlrd. asmenų, o 2030 m. tikėtina jų bus apie 15 mlrd.