Pasitikrinkite savo stalčius – daugelis turi daiktų, už kuriuos gali gauti ir tūkstančius eurų: „Neįsivaizduoja...“

Daugiau apie tai – pokalbis naujausiame „Statybų gido“ tinklalaidės epizode su „Florinus“ vadovu Žilvinu Leškevičiumi.
Stalčiuose slepia auksą, juvelyriką ar vertingas monetas
Dažniausiai lietuvių namuose galima rasti paveldėtus juvelyrinius darbus, aukso ar sidabro, dirbinius, monetas ar porcelianines lėkštes. Visa tai gali virsti pinigais.
„Tokius dalykus visą laiką galima monetizuoti, iškeisti pinigus arba parduoti, arba pasigaminti naujus“, – pasakojo „Florinus“ vadovas Ž. Leškevičius.
Tiesa, daiktas daiktui nelygus, todėl kiekvieną jų reiktų įsivertinti. Savo darbe specialistas susiduria su įvairiomis situacijomis.
„Ne tik susiduriame, kur žmogus atneša kokį metalo gabaliuką pasitikrinti, o ten, pasirodo, tas papuošalas turi didelę vertę. Bet būna ir taip, kai vienas klientas neseniai atnešė aukso luitais atgautą skolą, atėjo pasitikrinti, ar pas jį tikras auksas. Pasirodo, kad viskas buvo padirbta.
Kartais žmonės turėdami tam tikrus juvelyrinius dirbinius ar monetas kažkur tai stalčiuose net neįsivaizduoja, kokia ta vertė“, – pasakojo specialistas.
Pavyzdžiui, jeigu jūsų juvelyriniame dirbinyje bus 10 g gryno aukso, tai jo vertė gali viršyti ir 1 tūkst. eurų.
„Tokią vertę galima investuoti į kitus produktus, kitus aktyvus ir iš to dar pasipelnyti“, – pasakojo Ž. Leškevičius.
Kuo skiriasi juvelyriniai aukso dirbiniai ir aukso luitai?
Neįgudusius žmones Ž. Leškevičius ragina kreiptis į specialistus ir per juos tikrinti daiktų vertę. Tiesa, pasitaiko tokių atvejų, kai žmonės tikisi didesnės daiktų vertės, o specialistai pasako kur kas mažesnę. Specialistas ragina suprasti, kad juvelyriniai dirbiniai ir monetos nėra gaminami iš gryno aukso, kaip, pavyzdžiui, investicinis auksas, todėl ir jų kainos ir skiriasi.
„Juvelyriniai dirbiniai iš gryno aukso nėra gaminami, nes auksas yra gana minkštas. Įsivaizduokit, pavyzdžiui, vestuvinį žiedą į kokį kampą trenksit jis jau linksta. Dėl to į auksą patį sumaišo tam tikrų priedų. Tai gali būt varis, gali būt sidabras, lygiai ta pati platina, kurie yra daug stipresni už auksą ir taip tam auksui, tam papuošui duoda tam tikrą tvirtumą“, – pasakojo Ž. Leškevičius.
Todėl būtina atkreipti dėmesį į prabą.
„Jeigu, pavyzdžiui, dirbinys, žiedas sveria 10 g, jo praba 585, tai reiškia, kad šitam dirbinyje yra 58,5% gryno aukso. Na, tai apskaičiuojam, tada padauginam iš biržos kainos, gramo kainos, bet ir čia nėra dar galutinė kaina, nes dirbinys yra superkamas kaip laužas, tai yra jau neinvesticinis produktas, ir dažniausiai tai yra apskaičiuojama biržos kaina ir tada minusuojamas tam tikras procentas“, – aiškino specialistas.
Ką dar būtina žinoti apie juvelyriką? Kaip nebūti apgautam? Ką žinoti norint investuoti į auksą ir kokių juvelyrinių dirbinių nesirinkti ar kaip tik rinktis?
Apie visa tai – naujausiame „Statybų gido“ tinklalaidės epizode, kurį rasite straipsnio pradžioje.
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