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TV3 naujienos > Verslas > Statybų gidas

Ne viskas, kas parduodama kaip nuotekų valymo įrenginys, iš tiesų valo: štai į ką būtina atkreipti dėmesį

2026-10-29 19:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 19:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nuotekų valymo įrenginius galima montuoti ne tik vasarą, bet ir šaltuoju metų laiku, o tinkamai pasirinkta įranga gali tarnauti dešimtmečius. Vis dėlto svarbu įvertinti ne tik įrenginio kainą ar deklaruojamą efektyvumą, bet ir jo montavimo kokybę bei priežiūros išlaidas.  

Nuotekų valymo įrenginius galima montuoti ne tik vasarą, bet ir šaltuoju metų laiku, o tinkamai pasirinkta įranga gali tarnauti dešimtmečius. Vis dėlto svarbu įvertinti ne tik įrenginio kainą ar deklaruojamą efektyvumą, bet ir jo montavimo kokybę bei priežiūros išlaidas.  

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Apie tai naujienų portalo tv3.lt tinklalaidėje „Statybų gidas. Pokalbiai“ diskutavo „Biotornado“ atstovai Julius Mažeika ir Kęstutis Dakinevičius. 

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Pasak ekspertų, vienas dažniausių mitų – kad nuotekų valymo įrenginius būtina montuoti vasarą. Nors žiemą darbai gali būti sudėtingesni dėl įšalusio grunto, įrangą galima sumontuoti ir šaltuoju sezonu. Be to, rudenį įrengus valymo sistemą, iki pavasario gruntas spėja susigulėti, todėl vėliau lengviau tvarkyti aplinką ir įrengti veją. Svarbiausia – tinkamai parinkti montavimo vietą, numatyti patogų privažiavimą priežiūros darbams ir pasirūpinti profesionaliu įrengimu. 

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„Visi metų laikai iš esmės yra tinkami montuoti įrangą. Tačiau, kai ateina blogieji laikai – ruduo, žiema ar pavasaris, – tai jau iš tikrųjų menas. Reikia žinių, kaip teisingai elgtis kliento sklype ir sumontuoti įrangą, kad ji daugelį metų nekeltų rūpesčių“, – laidoje sakė J. Mažeika.

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Kaip išvengti dažniausių klaidų?

Ekspertai atkreipė dėmesį ir į griežtėjančius nuotekų išvalymo reikalavimus. Jų teigimu, renkantis įrenginį verta galvoti ne tik apie šiandienos poreikius, bet ir apie tai, ar sistema atitiks ateities standartus. 

Svarbi ir reguliari priežiūra. Įprastai nuotekų valymo įrenginius rekomenduojama aptarnauti vieną ar du kartus per metus, tačiau dažnumas priklauso nuo įrenginio našumo ir juo besinaudojančių žmonių skaičiaus. Pasak ekspertų, tinkamai parinkus didesnio našumo įrenginį, aptarnavimo gali prireikti rečiau. Tai ypač aktualu tiems, kurie nuotekas kaupia rezervuaruose ir turi nuolat mokėti už jų išvežimą. 

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„Dažnu atveju tas nuotekas reikia išvežti kas mėnesį. Žmonės pasiskaičiuoja ir supranta, kad tai iš tikrųjų yra didelės kasmėnesinės išlaidos. Kartais geriau pasistatyti efektyvų įrenginį, kurį reikia daug rečiau aptarnauti, o aptarnavimo įkainiai yra mažesni“, – teigė K. Dakinevičius. 

Dar viena svarbi tema – kaip atskirti tikrą nuotekų valymo įrenginį nuo paprastos talpos, kuri tik iš dalies apvalo nuotekas. Laidoje taip pat aptarta, kodėl net ir kokybiškas įrenginys gali veikti netinkamai, jei yra blogai sumontuotas. Pavyzdžiui, netinkamai įrengta infiltracijos sistema gali lemti tai, kad išvalytas vanduo nesusigers į gruntą. Todėl specialistai ragina iš anksto apgalvoti visą nuotekų tvarkymo sistemą ir, kilus klausimų, kreiptis į gamintoją ar montuotojus.

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančioje tinklalaidėje.

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indeliai.lt

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