Įsigaliojo draudimas tręšti laukus mėšlu ir srutomis

Šis draudimas galios iki kitų metų pavasario – kovo 20 dienos, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas.
„Draudžiamuoju laikotarpiu ariamojoje žemėje (neapsėtoje, neapsodintoje augalais) negali būti randama paskleistų ir neįterptų į dirvožemį mėšlo ar srutų. Taip pat draudžiama mėšlą ir srutas įterpti į įšalusią, įmirkusią, užtvindytą, apsnigtą žemę arba ant tokios žemės skleisti“, – pranešime nurodė departamentas.
Tiesa, kai kuriais atvejais draudimo laikotarpiu taikomos išimtys. Pasak departamento, lapkričio 15–30 bei kovo 1–20 dienomis galima tręšti tik daugiametes pievas, ganyklas, ariamąją žemę su augaline danga, kurių nuolydis ne didesnis kaip 12 proc.
Taip pat bus draudžiama skystąjį mėšlą ir srutas skleisti arčiau kaip 5 m iki vandens telkinio kranto linijos.
Už aplinkosauginių reikalavimų pažeidimus tręšiant laukus mėšlu ir srutomis asmenims gresia bauda nuo 230 iki 434 eurų.