Ūkininkai Ruginienei priminė apie protestus: „Jei jie negirdi, mes nematome, tada yra Gedimino prospektas“

„Jie mus girdi, mes matom, reiškia, mūsų šneka yra. Jei jie negirdi, mes nematome, tada yra Gedimino prospektas“, – tokią žinią Ingai Ruginienei perdavė į Vyriausybę sugužėję ūkininkų atstovai, birželį traktorių griausmu drebinę Gintauto Palucko vyriausybės langus.
Lietuvos žemdirbiai nori sąlygų kaip Latvijoje
Kultūros ministro paieškose tebeklimpstančiai premjerei protestais grasina ir ūkininkai, jei ši ignoruos jų interesus. Žemdirbiai beda pirštu į Latviją – brangstant maistui jos valdantieji artėjant parlamento rinkimams kitąmet per pusę mažins PVM geriamam pienui, duonai, vištienai ir kiaušiniams. To paties nori ir Lietuvos žemdirbiai.
„Latvijos vyriausybės labai sveikintinas žingsnis, paukštiena – vienas populiariausių baltymų, labiausiai prieinamų“, – sakė paukštininkystės asociacijos vadovas Gytis Kauzonas.
„Tą seniai kėlėm, sakėm, bet mus gąsdina, kad pasiims perdirbėjas ir prekybininkas. Ir dėl maisto kainų“, – minčiai dėl PVM sumažinimo pritaria ir Žemės ūkio tarybos pirmininkas Jonas Vilionis.
Žemės ūkio ministras tikina esąs žemdirbių pusėje, tačiau iki Seimo rinkimų dar 3 metai, tad sako dabar svarbiausia – gynyba.
„Esam už tai, bet nuostatos nebeliko vyriausybės programoje“, – tikino A. Palionis.
Prašo daugybės lengvatų
Protestų organizavimu pagarsėjusių ūkininkų atstovų reikalavimų sąrašas ilgas – didinti europinę paramą, kompensuoti vasaros liūčių derliaus nuostolius, teikti lengvatines paskolas, kelti pieno ir grūdų supirkimo kainas, mat šiuo metu esą pigiau kūrenti krosnis grūdais negu malkomis.
„Kito kelio ir nėra, jei yra galimybė. Grūdai dvigubai pigesni šiandien negu medienos granulės“, – aiškino grūdų augintojas Audrius Vanagas.
„Ūkininkai nesitiki paramos pinigų, jų tikrai nebus, kiek reikėtų, bet ūkininkai labai norėtų turėti ir galimybę kredituotis“, – vieną iš pagrindinių ūkininkų siekių įvardijo Ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius.
Na, o Vyriausybės atsakymai į žemdirbių klausimus – labai aptakūs.
„Kas liečia maisto kainas pagal Vyriausybės programą Maisto taryba išlieka, dabar ministerija siunčia kitoms ministerijoms ir dalyviams, tarybos sudėtis, pasikeičia asmenys ministerijose, atnaujinti sudėtį ir toliau pradėti darbą“, – teigė A. Palionis.
„Sutarta, kad tokie susitikimai vyks periodiškai, kad premjerė galėtų tiesiogiai dalyvauti juose, girdėti tiesiogiai sektoriaus problemas ir ieškoti optimalių sprendimų“, – sakė I. Ruginienės patarėjas Vigilijus Jukna.
Ūkininkai sutinka Vyriausybės atsakymų laukti dar mėnesį. Jau šią savaitę ketinanti pradėti svarstyti kitų metų biudžetą, Vyriausybė žada nedidinti mokesčių ir ūkininkų naudojamam dyzelinui, gyventojų pajamų mokesčio lengvatas susiaurinti, kad jas gautų tik iš tiesų žemės ūkio veikla besiverčiantys ūkininkai.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
