Panevėžio ūkininkė liko sužavėta radiniu darže: „Čiut ne auksą randi“

„Atrodo, kas čia, žolės auga, nieko gero čia nėra. O iš tikrųjų pakasus čiut ne auksą randi“, – sakė ūkininkė Vilma Žukienė.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Štai ką V. Žukienė vadina auksu – mažyčius, riešuto formos gumbelius.
„Ant šaknyčių visi yra riešutėliai. Tiesiog juos nupurtome, kad geriau matytųsi“, – komentavo ji.
Būtent po pirmųjų šalnų ir yra pats metas žemėje „riešutauti“.
„Renkame, po truputį, neskubėdami, po vieną. Gali būti nuo 300 iki 500 riešutėlių“, – įvardijo ūkininkė.
Pasak augintojos, šie gumbeliai dar vadinami „žemės migdolais“.
„Nes jie ir turi panašumą į migdolą, skonis toks truputuką“, – tikino ji.
Pasak žinovės, šiuos gumbelius arba „žemės migdolus“ subrandina valgomoji viksvuolė. Tai žolinis augalas, Lietuvoje augintas ir prieš šimtmetį. Tačiau šiais laikais primirštas. Pati V. Žukienė apie šį augalą sužinojo prieš kelis dešimtmečius, gavusi dovanų iš kaimynės.
„Tu ten pasipurtyk, sako, iškris visas gėris“, – tvirtino augintoja.
Padarė, kaip liepė, bet derliaus nesulaukė
V. Žukienė su dukra taip ir padarė. Tąkart, kaip ir patarė kaimynė, dalį riešutėlių suvalgė, dalį pasiliko sėklai. Tiesa, tuomet, kaip prisimena V. Žukienė, derliaus nesulaukė. Vėliau sėklų įsigijo užsienio elektroninėje parduotuvėje. Ir jau džiaugiasi ne vienu derliumi.
„Čia kaip bulvės, galima sakyti – pavasarį pasodiname, rudenį nuimame“, – teigė ūkininkė.
Tad darbo tikrai nemažai. Rudenį visus šiuos kupstelius reikia iškasti. Riešutėlius kruopščiai susirinkti.
„Čia vienos dienos darbas“, – tikino V. Žukienė.
O laukia dar ne viena darbo diena.
„Atsirinksiu gražiausius sėklai“, – sakė žinovė.
Likusius V. Žukienė kruopščiai nuplaus – skanaus, kaip šviežius, o padžiovinus juos esą galima labai įvairiai vartoti.
„Galima ir su medumi aplieti ir valgyti, galima susimalti ir kepant tortą apibarstyti. Galima visur naudoti, kur riešutus naudojame. Darome augalinį pieną – padžioviname, užsiplikome, gaunasi labai skani kakava“, – teigė V. Žukienė.
Ne tik skanu, bet ir naudinga. Patvirtina mitybos specialistė.
„Turi labai daug vitamino E ir C, kas žinome, yra labai puikus antioksidantas. Lygiai taip pat galima rasti magnio, geležies, kurie puikiai tinka cholesterolio mažinimui“, – pasakojo mitybos specialistė Deimantė Garšvinskė.
O kol iki pat rudens žaliuojantys augalai taps sveiku užkandžiu, gali džiuginti gražiu vaizdu.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: