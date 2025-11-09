Ūkininkai gelbėjo medikus ir ugniagesius: užklimpę automobiliai traukti traktoriais

PAGD duomenimis, pirmasis toks įvykis fiksuotas penktadienio naktį Vilkaviškio rajone. 3.26 val. gautas pranešimas, kad Gražiškių seniūnijoje, Vartelių kaime, užklimpo greitosios medicinos pagalbos (GMP) ir policijos automobiliai.
Ištraukus užklimpusį GMP automobilį, užklimpo Liubavo ugniagesių komandos autocisterna. Bandant ištraukti du užklimpusius policijos automobilius, užklimpo ir Gražiškių ugniagesių komandos autocisterna.
Į pagalbą atvykęs ūkininkas traktoriumi ištraukė užklimpusius automobilius ir autocisternas.
Anot PAGD, penktadienį, 21.54 val., pranešta, kad Prienų rajone, Stakliškių seniūnijoje, Užuguosčio kaime, Stakliškių gatvėje, GMP brigada vyko pas pacientą, bet automobilis negali pravažiuoti, klimpsta.
Medikai ugniagesių buvo vežti nepravažiuojamu keliu, bet likus 100 metrų iki reikiamos sodybos užklimpo ir ugniagesių autocisterna.
Užklimpusius automobilius ištraukė traktorių vairavęs ūkininkas.
