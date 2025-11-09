 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ūkininkai gelbėjo medikus ir ugniagesius: užklimpę automobiliai traukti traktoriais

2025-11-09 08:47 / šaltinis: ELTA
2025-11-09 08:47

Vilkaviškio ir Prienų rajonuose ūkininkams traktoriais teko traukti užklimpusius medikų, policijos ir ugniagesių automobilius, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Greitoji pagalba (nuotr. Fotodiena.lt)

Vilkaviškio ir Prienų rajonuose ūkininkams traktoriais teko traukti užklimpusius medikų, policijos ir ugniagesių automobilius, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

0

PAGD duomenimis, pirmasis toks įvykis fiksuotas penktadienio naktį Vilkaviškio rajone. 3.26 val. gautas pranešimas, kad Gražiškių seniūnijoje, Vartelių kaime, užklimpo greitosios medicinos pagalbos (GMP) ir policijos automobiliai. 

Ištraukus užklimpusį GMP automobilį, užklimpo Liubavo ugniagesių komandos autocisterna. Bandant ištraukti du užklimpusius policijos automobilius, užklimpo ir Gražiškių ugniagesių komandos autocisterna. 

Į pagalbą atvykęs ūkininkas traktoriumi ištraukė užklimpusius automobilius ir autocisternas.

Anot PAGD, penktadienį, 21.54 val., pranešta, kad Prienų rajone, Stakliškių seniūnijoje, Užuguosčio kaime, Stakliškių gatvėje, GMP brigada vyko pas pacientą, bet automobilis negali pravažiuoti, klimpsta. 

Medikai ugniagesių buvo vežti nepravažiuojamu keliu, bet likus 100 metrų iki reikiamos sodybos užklimpo ir ugniagesių autocisterna. 

Užklimpusius automobilius ištraukė traktorių vairavęs ūkininkas.

