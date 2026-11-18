„Institutas skiriamas tik nesąžiningam verslui – ten, kur matome, kad galimai vykdoma neteisėta veikla, slepiamos pajamos, mokesčių vengimo situacijos ir yra pakartotinumas, tęstinumas“, – Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) posėdyje trečiadienį sakė M. Endrijaitis.
Pasak jo, veikla nebūtų stabdoma tais atvejais, kai įmonė pateikia klaidingą mokesčių deklaraciją ar klaidų padarė pats mokesčių administratorius.
VMI vadovas ramina verslą: stabdytume nesąžiningų įmonių veiklą, bet tik išskirtiniais atvejais
Šiuos pakeitimus svarstantis Seimo BFK trečiadienį nusprendė atidėti klausimo nagrinėjimą, kol bus surinkta visa reikalinga informacija ir pateiktas patikslintas projektas.
„Galvojame patikslinti nuostatas, kad verslui būtų aišku, ramu, kad tai yra taikomas institutas kalbant apie veiklos stabdymą būtent tada, kai matome pakartotinius pažeidimus, piktybinius pažeidimus, ne tada, kai yra mokesčių deklaracijos klaidos, netikslumai“, – tikino VMI vadovas.
„Išskirtiniais atvejais bus taikomas institutas“, – pridūrė M. Endrijaitis.
VMI siekiant laikinai sustabdyti pakartotinių pažeidimų padariusių ir galimai pajamas slėpusių įmonių veiklą, būtų kreipiamasi į teismą, kuris priimtų galutinį sprendimą.
M. Endrijaičio teigimu, inspekcija taip pat yra pasiruošusi diskutuoti dėl dabar numatomo trijų dienų termino tokiam sprendimui apskųsti.
Tuo metu verslas nuogąstauja, jog siūlomas reguliavimas nėra pakankamai aiškus, be to, mokesčių administratoriui esą būtų suteikiama per daug galių, o skaidrus verslas galėtų nukentėti.
Visgi demokratas Algirdas Butkevičius komitete pažymėjo, kad tokių klausimų nekiltų šalyje įdiegus išmaniąją mokesčių administravimo sistemą.
Mokesčių inspekcijos vadovas tikino, kad ši sistema veikia jau ne vienerius metus, ją sudaro keli posistemiai.
„Visos posistemės įgyvendintos – tiek išmanieji kasos aparatai, tiek virtualus buhalteris, tiek apskaitos vedimo programos, tiek kitos sistemos veikia, bet, žinoma, teikiame atitinkamų sistemų tobulinimus ir toliau“, – aiškino M. Endrijaitis.
Kitų metų biudžete numatant sumažinus šešėlį surinkti apie 197 mln. eurų papildomų pajamų, VMI vadovas tikino, kad ši suma paskaičiuota preliminariai – įvertinus praėjusio laikotarpio operatyvinių patikrinimų duomenis, pranešimus teisėsaugos institucijoms dėl mokesčių vengimo, pardavimų platformų, prekybos automobiliais sektoriaus įmonių veiklos.
„Žinoma, didžioji dalis mokesčių yra išieškoma, bet čia yra vertinamojo pobūdžio pateikta aibė ir kriterijai, nes mes negalime prognozuoti ateities“, – komitete pažymėjo M. Endrijaitis.
Anot jo, nauja tvarka veiktų ir prevenciškai, skatintų verslą įsivertinti, ar tikrai verta slėpti mokesčius.
Seimui pritarus, nauja tvarka turėtų įsigalioti kitų metų gegužę.