Be to, dar beveik 11 mln. eurų (93 proc.) sumokėjo 17 tūkst. įmonių (88 proc.), skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).
„Dar delsiančius žemės savininkus raginame suskubti, nes nuo šiandien (lapkričio 17 dienos – BNS) už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami 0,028 proc. delspinigiai“, – pranešime teigė VMI vadovas Martynas Endrijaitis.
VMI: žemės mokestį laiku sumokėjo 82 proc. gyventojų ir 88 proc. įmonių
Anot jo, turintieji finansinių sunkumų gali kreiptis į VMI ir didesnę nei 125 eurų sumą išdėstyti dalimis sudarant mokestinės paskolos sutartį – tokiu atveju kas mėnesį mokamos 0,009 proc. palūkanos už kiekvieną dieną.
Už 2026 metus privačios žemės savininkams iš viso apskaičiuota 65,4 mln. eurų mokesčio: 817 tūkst. gyventojų turi sumokėti 53,7 mln. eurų, o per 19 tūkst. įmonių – 11,7 mln. eurų.
Pernai mokestį laiku sumokėjo 79 proc. gyventojų ir 86 proc. įmonių – atitinkamai 84 proc. ir 91 proc. apskaičiuotos sumos.
Žemės mokestis už einamuosius metus mokamas iki lapkričio 15 dienos, tačiau šiais metais – iki lapkričio 16 dienos, nes lapkričio 15-oji buvo sekmadienis.