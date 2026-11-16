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VMI įspėja – šiandien paskutinė diena: to nepadarę susidursite su pasekmėmis

2026-11-16 09:05 / šaltinis: BNS
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2026-11-16 09:05
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Pirmadienis yra paskutinė diena, kai žemės savininkai turi sumokėti žemės mokestį už 2026 metus.

Pinigai (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)
GALERIJA (5)

Pirmadienis yra paskutinė diena, kai žemės savininkai turi sumokėti žemės mokestį už 2026 metus.

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Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) skelbia, kad už 2026 metus privačios žemės savininkams iš viso paskaičiuota sumokėti 65,4 mln. eurų: 817 tūkst. gyventojų turi sumokėti 53,7 mln. eurų, o per 19 tūkst. įmonių – 11,7 mln. eurų.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

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Pirmadienis – paskutinė diena sumokėti žemės mokestį

Likus savaitei iki termino žemės mokestį buvo sumokėję apie 59 proc. gyventojų ir 39 proc. įmonių.

Žemės mokestis už einamuosius metus mokamas iki lapkričio 15 dienos, tačiau šiais metais – iki lapkričio 16 dienos, nes lapkričio 15-oji buvo sekmadienis.

indeliai.lt

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