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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Gyventojams – skubus perspėjimas: neveiks dalis VMI e. paslaugų

2026-11-16 06:42 / šaltinis: BNS
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2026-11-16 06:42
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Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) informacinių sistemų atnaujinimo ir diegiamų naujų paslaugų laikinai taps neprieinamos kai kurios sistemos ir paslaugos.

VMI deklaracija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) informacinių sistemų atnaujinimo ir diegiamų naujų paslaugų laikinai taps neprieinamos kai kurios sistemos ir paslaugos.

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Lapkričio 16-29 dienomis nepatogumų kils dėl verslo liudijimų įsigijimo, individualios veiklos registravimo, įmonių duomenų atnaujinimo ir užsienio įmonių registravimo, deklaracijų, mokestinių laikotarpių, atstovų duomenų tvarkymo, pranešė VMI.

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Dėl sistemų atnaujinimo laikinai neveiks dalis VMI e. paslaugų

Be to, bus ribojamas registravimas PVM mokėtojais naujiems mokesčių mokėtojams, kasos aparatų registravimas, leidimų taikyti akcizų lengvatas įsigijimas.

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Lapkričio 26-29 dienomis nebus galimybės prisijungti prie VMI portalų Mano VMI, Elektroninio deklaravimo sistemos, Akcizų informacinės sistemos, OSS, EPRIS, SVS kitose valstybėse narėse, TIES, iEKA.

Atnaujinant sistemas VMI numato Mokesčių mokėtojų registrą ir šešias paslaugas teikti naujoje mokesčių administravimo platformoje (MAP).

Gyventojams ir įmonėms VMI paslaugas ir prieigą prie sistemų planuojama vėl teikti nuo lapkričio 30 dienos.

indeliai.lt

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