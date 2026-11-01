Iš Lietuvos – 3 tūkst. eurų, o iš Varšuvos – 500 eurų: atskleidė, kaip sutaupyti tūkstančiams lietuvių

Įprastai kelis šimtus eurų kainuojantys lėktuvo bilietai išbrangsta iki kelių tūkstančių. Tad lietuviai ieško būdų sutaupyti – skrenda iš kaimyninės Lenkijos ar ieško atostogų keliomis dienomis anksčiau ar vėliau.
Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Tinklaraščio „Kelionės su vaikais“ autorė Agnė Chšnauskaitė pasakoja, kad parodyti pasaulį vaikams gali tik per mokinių atostogas. Deja, kelionių kainos magiškai savaitę prieš, per ir po vaikų atostogų šokteli ir dvigubai, ir trigubai – nesvarbu, ar keliaujate savarankiškai, ar su kelionių organizatoriais.
Štai Agnės šeimai vien lėktuvo bilietai į Siciliją iš Lietuvos paskutinę spalio savaitę kainuotų beveik 3000 eurų.
„O štai iš Varšuvos tomis pačiomis datomis, tomis pačiomis avialinijomis mes nusipirkome bilietus už 500 eurų. Tai yra 6 kartus pigiau. Savaitės automobilio parkavimas Varšuvoje nekainuoja turbūt net 40–50 eurų“, – sako A. Chšnauskaitė.
O verslininkams bepigu naudotis tuo, kad tėvai su vaikais mokslo metais negali išskristi kada panorėję, nes kitaip į duris gali pasibelsti ir Vaiko teisės – negalima vaiko neleisti į mokyklą dėl atostogų užsienyje.
Lenkijoje skirtingose vaivadijose vaikų atostogos prasideda skirtingu laiku, tad ir tokio bumo kaip Lietuvoje nėra.
Kelionės vaikų atostogų metu – žymiai brangesnės
Keliautojai žino – vaikų atostogų metu kelionės pačios brangiausios:
„Gali būt ir 5 kartus brangiau.“
„Iš kitų girdėjau tokių pastabų, kad tikrai naudojasi proga ir brangina bilietus. Toks jau verslas.“
„Kada vaikų atostogos, mes tikrai nesirenkame ir neskrendame tokiu laikotarpiu, nes ir žmonių daugiau, išbrangsta ir viešbučiai tikrai. Net ir toje pačioje Lietuvoje.“
„Pabandykit nuvažiuot į Druskininkus per vaikų atostogas. Visų pirma, niekur neprieisit, nei kokioje kavinėje, niekur, ir viskas bus brangiau.“
„40 proc., kartais 50–60 proc., priklausomai nuo paklausos. Ir jeigu ta paklausa yra neįtikėtinai didelė ir yra perkamos kelionės ir už brangiau, tai tokiu atveju juk kainos ir nemažės“, – pasakoja „Makalius.lt“ įkūrėjas Rimvydas Širvinskas.
Juolab kad panašiu metu atostogauja ir visa Europa, tad tai žinodami kainas pakelia ir viešbučiai. O štai lietuviai per artėjančias rudens vaikų atostogas iškeliaus į Kiprą, Maltą, pietų Ispaniją ir kitus saulėtus kraštus.
„Tie, kas šiltų kraštų kelionių sau negali leisti, nes jos yra tikrai gana brangios būtent per moksleivių atostogas, keliauja į Europos didmiesčius“, – sako R. Širvinskas.
Pasakė, kokios kryptys populiariausios
O tie, kurie nori žūtbūt keliauti, bando kaip įmanydami sutaupyti ir teiraujasi apie keliones, kurios galėtų prasidėti keliomis dienomis iki moksleivių atostogų ar keliomis dienomis po jų, mokslams jau prasidėjus.
„Kainos būna žemesnės, nes šiais metais, moksleivių atostogų metu, jeigu dabar kas nors norėtų keliauti, tarkim, į Egiptą, turėtų pasiruošti išleisti bent 1 tūkst. eurų asmeniui“, – svarsto R. Širvinskas.
Kelionių organizatoriai dėl moksleivių atostogų net pratęsia skrydžius į Turkiją, nors sezonas ten jau būna pasibaigęs. O jei ne Turkija – tuomet kruizas. Makalius skaičiuoja, kad šį rudenį lietuviai nupirko beveik dvigubai daugiau tokių kelionių.
„Ypač moksleivių atostogų laikotarpiu. Tai lapkričio mėnesio pradžioje mes turime labai daug išvykstančių keliautojų į Viduržemio jūros kruizus, kurie šiuo metu nebėra brangūs“, – sako R. Širvinskas.
O amžinai vasaros išsiilgę lietuviai rudens atostogoms su vaikais, „Tez Tour“ duomenimis, daugiausia renkasi Turkiją, Tenerifę ir brangią Madeirą, tačiau šiemet nuo populiarumo sprogsta ir Egiptas.
„Šiais metais netgi Egiptas yra populiaresnis ir daugiau keliautojų nei pernai, kone 50 proc. daugiau“, – pastebi „Tez Tour“ atstovė Inga Aukštuolytė.
Kyla kainos, skaičiuojamas papildomas aviacinio kuro mokestis
Nors keliautojų skaičius, anot „Tez Tour“, panašus kaip ir pernai rudenį, tačiau šiemet lietuviai su vaikais keliauja daugiau nei 30 procentų dažniau. Ir už kelionę tautiečiai negaili atseikėti 25 procentais brangiau nei pernai rudenį. Tai lemia ne tik 15–18 procentų pačių kelionių pabrangimas, bet ir tolimesnės kryptys, išaugę lietuvių poreikiai ir įgeidžiai.
„Praėjusiais metais vidutinė kelionės kaina buvo 860–900 eurų asmeniui, tai jau šiais metais keliones perka už 1000–1100 eurų“, – sako I. Aukštuolytė.
Tiesa, iš anksčiau įsigijusių keliones rudeniui laukia ir ne itin piniginę džiuginanti kelionių priemoka. Nuo šių metų sausio aviacinio kuro kaina išaugo dvigubai, tad kelionių organizatoriai prašo atostogautojų primokėti už aviacinį kurą – apie 5 procentus nuo kelionės kainos.
Jei 4 asmenų šeima skrenda į Turkiją, kelionės kaina ir ūgteli 200 eurų. Kai kurie kelionių organizatoriai už kelionę į Egiptą papildomai prašo ir 80 eurų asmeniui.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.