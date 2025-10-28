Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

INVL įmonė per obligacijų platinimą pritraukė 5 mln. eurų

2025-10-28 10:06 / šaltinis: BNS
2025-10-28 10:06

Alternatyvaus turto valdytojos Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ į atsinaujinančios energetikos projektus investuojančio fondo „INVL Renewable Energy Fund I“ valdoma „REFI Sun“ pritraukė virš 5 mln. eurų per viešą obligacijų platinimą.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

0

Pritrauktos lėšos iš Baltijos šalių investuotojų bus skirtos fondo projektų finansavimui ir turimų paskolų portfelio optimizavimui, pranešė „INVL Asset Management“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot pranešimo, 2 metų ir 4 mėnesių trukmės obligacijų metinis pajamingumas siekia 8,5 proc., palūkanos investuotojams bus mokamos kas ketvirtį. INVL fondas suteikia garantiją visiems obligacijų turėtojams.

Iš viso buvo pateikta paraiškų įsigyti 5,18 tūkst. vnt. obligacijų, iš jų buvo patenkinta maksimali numatyta suma -  investuotojams paskirstoma 5 tūkst. vnt. obligacijų už bendrą 5,08 mln. eurų sumą.

Daugiausia lėšų (89,5 proc.) buvo pritraukta iš Lietuvos, iš Latvijos ir Estijos – atitinkamai 7,3 proc. ir 3,2 proc. „REFI Sun“ obligacijų įsigijo 331 investuotojas.

Skirstant obligacijas, 11,4 proc. obligacijų atiteko instituciniams investuotojams, 88,6 proc. – mažmeniniams investuotojams.

Tai antrasis obligacijų platinimas pagal Lietuvos banko patvirtintą 25 mln. eurų obligacijų programą. Šių metų rugpjūčio viduryje „REFI Sun“ išplatino 15 mln. eurų obligacijų emisiją.

indeliai.lt

