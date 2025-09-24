Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Valstybės investicinis kapitalas“ išplatino 25 mln. eurų vertės obligacijų

2025-09-24 08:05 / šaltinis: BNS
2025-09-24 08:05

Valstybės valdoma bendrovė „Valstybės investicinis kapitalas“ (VIK), kuri yra netiesioginė Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ artilerijos amunicijos gamyklos Lietuvoje projekto dalininkė, išplatino 25 mln. eurų vertės obligacijų emisiją.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

0

Ketverių metų trukmės trukmės obligacijų emisija bus išperkama 2029 metų rugsėjo 24 dieną, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė VIK.

Vienos obligacijos vertė siekia 1 tūkst. eurų, pajamingumas –  3,119 proc.

BNS rašė, kad VIK pirmadienį išpirko 50 mln. eurų obligacijų emisiją, platintą dviem etapais 2021 metų rudenį.

Šį rugpjūtį Vyriausybė suteikė garantiją VIK išleidžiamoms iki 10 metų trukmės iki 54,5 mln. eurų nominalios vertės obligacijoms, kurių lėšos būtų skiriamos investicijoms į Radviliškio rajone, Baisogaloje planuojamą statyti „Rheinmetall“ gamyklą. 

VIK vadovas Vaidas Daktariūnas BNS neseniai sakė, kad finansų ministras jau yra pasirašęs valstybės garantiją naujoms obligacijoms, o jas planuojama išleisti šį rudenį viena arba dviem dalimis.

